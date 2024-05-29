الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصارعة وتنس طاولة.. انطلاق مشروع البطل الأوليمبي في مراكز شباب دمياط

مراكز الشباب
مراكز الشباب

أعلن الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في دمياط أنه تم استئناف أنشطة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة تنس الطاولة "براعم" بدمياط الجديدة، حيث تحرص وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية للأداء الرياضي "الإدارة العامة للموهبة الرياضية" بالتعاون مع الإدارة المركزية للطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بدمياط للاهتمام بجميع جوانب لاعبي تنس الطاولة براعم بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي.
 

كما تم استئناف أنشطة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة المصارعة ناشئين بالساحة الشعبية.
 

وتستمر فعاليات أنشطة وبرامج المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة تنس الطاولة لمرحلة (البراعم) بمركز شباب مدينة دمياط الجديدة  بإدارة شباب كفر البطيخ للوقوف على آخر المستجدات لمرحلة البراعم ومتابعة سير العمل خلال الفترة القادمة.

يهدف المشروع لإعداد أبطال أولمبيين يمثلون مصر في المحافل الدولية، ونشر الوعي بالثقافة الرياضية وغرس وترسيخ المفاهيم الصحيحة للنشاط الرياضي، رفع مستوى الكفاءة البدنية، والقدرات الحركية والمهارية للمشاركين، استثمار وقت الفراغ بمزاولة بعض الأنشطة الرياضية المختارة،إشباع ميول الأعضاء عن طريق ممارسة الأنشطة الرياضية وملء أوقات الفراغ بطريقة ايجابية،توثيق علاقات الصداقة بين مختلف الهيئات بإقامة مسابقات وبطولات رياضية مختلفة.

وتستمر فعاليات أنشطة وبرامج المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لرياضة المصارعة لمرحلة ( الناشئين ) بمركز شباب مدينة دمياط  بإدارة شباب دمياط للوقوف علي اخر المستجدات لمرحلة البراعم ومتابعة سير العمل خلال الفترة القادمة حيث تابع الدكتور وليد الشاذلي وكيل وزارة الشباب والرياضة في محافظة دمياط تصفيات مشروع البطل الاول في مراكز الشباب في دمياط.

يأتي ذلك برعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ودكتورة منال عوض محافظ دمياط وتوجيهات دكتور وليد الشاذلي مدير المديرية.

دمياط مراكز الشباب الشباب والرياضة أراضي مراكز الشباب البطل الأوليمبي

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