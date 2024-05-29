السجن 3 سنوات لسائق بتهمة استعراض القوة ضد شقيقين وسيدة بالحوامدية

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، سائق في قضية إعادة محاكمته بتهمة استعراض القوة والعنف بالاشتراك مع 3 آخرين، بحق شقيقين وسيدة فى منطقة الحوامدية بالسجن 3 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكى، وأحمد مختار محمد، وأمانة سر شنوده فوزي.

كشف أمر إحالة المتهمين إلى الجنايات بأن المتهمين ثلاثة أشقاء وهم: عادل.م، سائق، وأحمد.م، عاطل، وإسماعيل.م، عاطل، ونجل الأخير محمد، طالب، استعرضوا القوة والعنف ضد المجنى عليهم، عبد الله. أ ومحمد. أ ورشا. ح، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق أذى مادى بهم ما كان من شأنه إلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير الأمن والسكينة والطمأنينة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، مستخدمين فى ذلك أسلحة بيضاء.