الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السجن 3 سنوات لسائق بتهمة استعراض القوة ضد شقيقين وسيدة بالحوامدية

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء،  سائق في قضية إعادة محاكمته بتهمة استعراض القوة والعنف  بالاشتراك مع 3 آخرين، بحق شقيقين وسيدة فى منطقة الحوامدية بالسجن 3 سنوات.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار صفاء الدين أباظة، وعضوية المستشارين خالد أحمد زكى، وأحمد مختار محمد، وأمانة سر شنوده فوزي.

 

كشف  أمر إحالة المتهمين إلى الجنايات بأن المتهمين ثلاثة أشقاء وهم: عادل.م، سائق،  وأحمد.م، عاطل، وإسماعيل.م، عاطل، ونجل الأخير محمد،  طالب، استعرضوا القوة والعنف ضد المجنى عليهم، عبد الله. أ  ومحمد. أ  ورشا. ح، بقصد ترويعهم وتخويفهم وإلحاق أذى مادى بهم ما كان من شأنه إلقاء الرعب فى نفوسهم وتكدير الأمن والسكينة والطمأنينة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر، مستخدمين فى ذلك أسلحة بيضاء.

المستشار صفاء الدين أباظة محكمة جنايات الجيزة استعراض القوة والعنف قضية

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