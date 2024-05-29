الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

21 لاعبا ولاعبة بقائمة المنتخب المصري للكاراتيه في البريميرليج بالمغرب

قائمة المنتخب المصري
قائمة المنتخب المصري للكاراتيه

أعلن الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي، عن بعثة المنتخب المصري المشاركة في منافسات بطولة البريميرليج والمقرر إقامتها خلال الفترة من 29 مايو وحتى 3 يونيو الجاري في مدينة كازابلانكا المغربية.

وتضم قائمة المنتخب المصري للكاراتيه 21 لاعبا ولاعبة، حيث يتواجد في قائمة اللاعبين كلًا من: “عبد الله ممدوح، طه طارق، يوسف عماد، علي الصاوي، حازم أحمد، كريم وليد غالي، عمرو علاء، عبد الله هشام، أحمد أيمن فاروق، وأحمد رجب“.

بينما يتواجد في قائمة اللاعبات كلًا من: “حبيبة ماجد، منة شعبان، جنى خميس، ميرنا هشام، فريال أشرف، سلمى ياسر، نورسين محمد كمال، ريم أحمد سلامة، ياسمين نصر، علا متولي، وهدير أحمد“.

ويترأس بعثة المنتخب المصري للكاراتيه في المغرب أمين حسين الزعبلاوي، ويتواجد مع البعثة الحكام الدوليين: “عماد عبد الفتاح، عصام علي صالح، أحمد صابر شاهين، محمود سمير، وهيثم فاروق".

بينما يضم الجهاز الفني والإداري كلًا من: “إسلام إبراهيم إداريًا، والدكتور أحمد الصاوي طبيبًا، وعبد الفتاح النجار مدير فني للكبار ومدرب الكوميتيه، وهاني شاكر مدرب كوميتيه بنات“.

وطالب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والإفريقي ونائب رئيس الاتحاد العربي، اللاعبين ببذل قصارى جهدهم خلال منافسات البطولة من أجل تحقيق المزيد من الميداليات ورفع علم مصر عاليًا.

ونجح مجلس إدارة الاتحاد المصري للكاراتية برئاسة محمد الدهراوى في تحقيق نتائج مميزة على المستوى العالمي وأصبح المنتخب الوطنة للكاراتية مصنف عالمياً نتيجة التخطيط السليم ووصع البرامج التأهيلية لكافة لاعبي المنتخب الوطنى خلال الأعوام الماضية التى تولي خلالها مجلس محمد الدهر اوى المسؤولية.

ويواصل منتخب مصر المشاركات في البطولات العالمية لتحقيق النتائج المميزة والفوز بالميداليات الذهبية والفضية في المحافل الدولية والعالمية.

محمد الدهراوي المنتخب المصري للكاراتيه أمين حسين الزعبلاوي قائمة المنتخب المصري للكاراتيه الاتحاد المصري للكاراتيه

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