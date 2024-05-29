الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس اللجنة الدائمة لنواب الشعب الصيني: مصر من أقدم وأعرق حضارات العالم

زيارة الرئيس إلى
زيارة الرئيس إلى الصين

‏‎أكد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني “شاو له جي”، اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية مع مصر.

ونقل "له جي"، خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في العاصمة بكين، حرص الصين على ترسيخ التعاون بما يتفق مع كون البلدين من أقدم وأعرق حضارات العالم، ومثمنًا دور مصر المحوري دوليًا وإقليميًا، لا سيما في دفع جهود إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تقدمها المطرد على صعيد تحقيق التنمية الوطنية.

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