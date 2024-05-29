رئيس اللجنة الدائمة لنواب الشعب الصيني: مصر من أقدم وأعرق حضارات العالم

‏‎أكد رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني “شاو له جي”، اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية مع مصر.

ونقل "له جي"، خلال لقائه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم في العاصمة بكين، حرص الصين على ترسيخ التعاون بما يتفق مع كون البلدين من أقدم وأعرق حضارات العالم، ومثمنًا دور مصر المحوري دوليًا وإقليميًا، لا سيما في دفع جهود إرساء السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى تقدمها المطرد على صعيد تحقيق التنمية الوطنية.