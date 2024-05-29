الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بعدما أثار "سفاح التجمع" الزعر.. هذه صفات الشخص غير السوي نفسيًا

سفاح التجمع
سفاح التجمع

أثارت قضية سفاح التجمع الرعب والخوف في نفوس الكثير لتتصدر القضية تريند البحث عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع البحث الشهير "جوجل"، خاصة بعد تحقيقات النيابة مع المتهم، الذي اعترف بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن إلى مسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، وبعد  ذلك يقوم بتصوير فيديوهات مع ضحاياه بعد موتهن وتعذيبهن وممارسة الجنس السادي معهن.

وعلى صعيد قضية سفاح التجمع، تحدث الدكتور جمال فرويز استشاري الطب النفسي، عن كيفية اكتشاف الشخص غير السوي نفسيًا والمتوقع منه أفعال غير منطقية كما شاهدنا جرائم "سفاح التجمع" ومن ضمن هذه السلوكيات هي القتل أو الاغتصاب أو الضرب، وغيرها لإشباع رغابته المريضة.

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"خلي بالك" صفات الشخص غير السوي نفسيًا.. طبيب يوضح

قال الدكتور جمال فرويز، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن شخصية الشخص غير السوي نفسيًا تظهر في التعامل، وأيضًا من طريقة أكله ولبسه وأفكاره وميوله، لذلك يجب التركيز بشكل قوي عند التعرف على أشخاص جدد قبل الدخول معهم في علاقة زوجية أو حتى صداقة.

وأضاف "فرويز"، أن الشخص غير السوي نفسيًا تظهر عليه علامات مقلقة، وأبرز ما يظهر على شخصيته هي النرجسية ودائمًا يرى نفسه لا يخطأ أبدًا، وعند المواجهى بشيئ ما يبدأ في الإنكار سريعًا، وهذه الشخصية تعرف باسم "المتلاعب" لأن لديه القدرة في الإقناع وإخراج نفسه من المشاكل بكل سهولة.

وأكد "فرويز"، أن مواقع التواصل الاجتماعي واستخدام الإنترنت بشكل خطأ هذا ما يغير في سلوك الشخص خاصة إذا كان لديه فضول في تجربة سلوكيات خطيرة وغير معروفة، لذلك يجب التركيز مع أولادنا منذ الصغر ومشاهدة سلوكياتهم إذا كانت هادئه وتحولت إلى عدوانية، والتعامل مع أولادنا بشكل صحيح ومراقبتهم بشكل جيد حتى نتمكن من تكوين جيل سوي نفسيًا خالي من المعتقدات العنيفة والخطيرة.

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