الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قيادى بـ"الشعب الجمهورى": زيارة الرئيس إلى الصين فى توقيت مثالى

زيارة الرئيس إلى
زيارة الرئيس إلى الصين

قال عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ الصين، تكتسب أهمية كبيرة، كون الصين شريك استراتيجيا كبيرا وهاما لمصر على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن أنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لما تشهده الساحة الدولية من أحداث كبيرة ومتصاعدة تمس الأمن القومي العالمي.

علاقات تاريخية وطيدة

أكد رزق، في بيان له اليوم، أن مصر والصين تربطهما علاقات تاريخية وطيدة، ووجود الرئيس السيسي في بكين يعني تطوير هذه العلاقات والشراكات الاستراتيجية الشاملة بما يحقق مصالح البلدين، خاصة فيما يتعلق بالشراكات الاقتصادية والنشاطات التجارية المتبادلة، مشيرًا إلى أن مصر تمثل بوابة الشرق وإفريقيا بالنسبة للصين، تفتح لها كل الأبواب نحو علاقات أكبر وأعمق في المنطقة، بما يعزز علاقاتها العربية والإفريقية.

txt

عمرو القماطي: قمة الصين تحمل الخير لمصر وتدفع بالشراكة الاستراتيجية بين البلدين

txt

المؤتمر: زيارة الرئيس السيسى الصين تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادى والاستثمارى

منتدى التعاون الصينى العربى

أشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري إلى أنه يتخلل الزيارة المشاركة في منتدى التعاون الصيني العربي، والذي يتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة، بجانب تعزيز شراكة بكين مع الدول العربية لتغطي مختلف مجالات التعاون.

ولفت رزق إلى أن الزيارة تأتي في توقيت مثالي، بما يعد رسالة للعالم حول تطورات العلاقات العربية مع القوى الشرقية مثل الصين وروسيا، لتناول حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، خاصة الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته، ونبذ أعمال العنف والتطرف وجرائم التعدي على حقوق الغير وجرائم الإبادة الجماعية الذي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل وجود ازدواجية من السياسة الغربية والمجتمع الدولي، كما متوقع أن تتطرق المباحثات إلى محاولات وقف التصعيد الإجرامي والعمليات المتهورة التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.

مصر والصين بحزب الشعب الجمهوري الرئيس عبد الفتاح السيسي وروسيا

مواد متعلقة

مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسى بقصر الشعب الرئاسى فى بكين

أحمد صبور: مشاركة الرئيس فى قمة بكين تعزز العلاقات الثنائية بين مصر والصين

الأكثر قراءة

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدراك ويب" ؟

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

محطة تل أبيب

المزيد

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة