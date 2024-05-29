قيادى بـ"الشعب الجمهورى": زيارة الرئيس إلى الصين فى توقيت مثالى

قال عياد رزق القيادي بحزب الشعب الجمهوري، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لـ الصين، تكتسب أهمية كبيرة، كون الصين شريك استراتيجيا كبيرا وهاما لمصر على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلًا عن أنها تأتي في توقيت بالغ الأهمية، لما تشهده الساحة الدولية من أحداث كبيرة ومتصاعدة تمس الأمن القومي العالمي.

علاقات تاريخية وطيدة

أكد رزق، في بيان له اليوم، أن مصر والصين تربطهما علاقات تاريخية وطيدة، ووجود الرئيس السيسي في بكين يعني تطوير هذه العلاقات والشراكات الاستراتيجية الشاملة بما يحقق مصالح البلدين، خاصة فيما يتعلق بالشراكات الاقتصادية والنشاطات التجارية المتبادلة، مشيرًا إلى أن مصر تمثل بوابة الشرق وإفريقيا بالنسبة للصين، تفتح لها كل الأبواب نحو علاقات أكبر وأعمق في المنطقة، بما يعزز علاقاتها العربية والإفريقية.

منتدى التعاون الصينى العربى

أشار القيادي بحزب الشعب الجمهوري إلى أنه يتخلل الزيارة المشاركة في منتدى التعاون الصيني العربي، والذي يتناول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها الحرب في قطاع غزة، بجانب تعزيز شراكة بكين مع الدول العربية لتغطي مختلف مجالات التعاون.

ولفت رزق إلى أن الزيارة تأتي في توقيت مثالي، بما يعد رسالة للعالم حول تطورات العلاقات العربية مع القوى الشرقية مثل الصين وروسيا، لتناول حقوق الشعوب في تقرير مصيرها، خاصة الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولته، ونبذ أعمال العنف والتطرف وجرائم التعدي على حقوق الغير وجرائم الإبادة الجماعية الذي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في ظل وجود ازدواجية من السياسة الغربية والمجتمع الدولي، كما متوقع أن تتطرق المباحثات إلى محاولات وقف التصعيد الإجرامي والعمليات المتهورة التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة.