الرئيس السيسى يلتقى رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطنى لنواب الشعب الصينى

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، حسبما ذكرت فضائية “إكسترا نيوز”.

وشهد اللقاء تأكيد الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية الصينية في مجملها، والذي يعكس تفاهمات مشتركة تبلورت في صورة مشروعات وبرامج تعاون مهمة بين البلدين.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية، وثمن الجانبان العلاقات المتميزة بين برلماني البلدين، والتي انعكست في تشكيل مجموعة من الصداقة البرلمانية المصرية الصينية.

