اللجنة الدائمة للاستثمار توافق على مشروعات استثمارية في شمال سيناء

أعلن الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، موافقة اللجنة الدائمة للاستثمار بالمحافظة على إقامة عدد من المشروعات الاستثمارية في شتى القطاعات بمختلف مدن المحافظة.

اجتماع اللجنة الدائمة للاستثمار

أشار المحافظ خلال اجتماع اللجنة الدائمة للاستثمار الذي عقد في قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة برئاسته، وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، اللواء أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، أشرف عليوة مدير الإدارة العامة للاستثمار بالمحافظة، علاء عبد الخالق، مدير الإدارة العامة للإنتاج والتنمية الاقتصادية بالمحافظة، وأعضاء اللجنة، على اهتمام الدولة وكافة الأجهزة المعنية بدعم وتشجيع الاستثمار على أرض سيناء.

ووجه المحافظ بتيسير الإجراءات أمام مختلف المستثمرين والعمل على تشجيعهم لإقامة المشروعات في سيناء، مشيرًا إلى تطبيق حوافز ومميزات الاستثمار على كل المشروعات المقامة داخل المحافظة، وأنه تتم الموافقة عليها وفقا لدراسات الجدوى المقدمة وبالتنسيق مع الجهات المعنية لتيسير الإجراءات.

أعلن المحافظ عن فتح الباب امام شركات الدعاية والإعلان لاستغلال عمارة الخلفاء الراشدين بالعريش لوضع لوحة إعلانية مضيئة بمساحة 12 ×8 متر للإعلان والدعاية ونقل الأحداث لحظة بلحظة، بجانب استغلال عدد من الأماكن الأخرى بمناطق ميدان النصر وشارع أسيوط والمساعيد والبحر.

حصر مصانع الطوب

ووجه المحافظ بحصر مصانع الطوب على مستوي المحافظة سواء المرخصة وغير المرخصة ووضع بيان بها، على أن يشمل الطاقة الإنتاجية وعدد العمال، من خلال المرور الميداني على هذه المصانع ومشاهدة معدلات الإنتاج على الطبيعة.

ومن جهته، قال اللواء هشام الخولي، نائب المحافظ، إن بين المشروعات التي قامت اللجنة بمناقشتها، مشروع إقامة مصنع تخليل زيتون بالمنطقة الصناعية ببئر العبد بتكلفة 180 مليون جنيه، مشروع إقامة مصنع تعبئة وتغليف المواد الغذائية بالمنطقة الصناعية ببئر العبد بتكلفة 4.9 مليون جنيه، مشروع إعادة تدوير النفايات البلاستيكية بالمنطقة الصناعية ببئر العبد بتكلفة 19 مليون جنيه.

أضاف اللواء أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أن اللجنة ناقشت أيضًا مشروع مصنع لتصنيع الخراطيم الزراعية بجميع أنواعها بالمنطقة الصناعية ببئر العبد، مشروع مصنع إعادة تدوير القمامة والمخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي بجوار المدفن الصحي ببئر العبد بتكلفة 3 ملايين جنيه، مشروع مصنع انشاء مصنع طوب أسمنتي جنوب مدينة الشيخ زويد بقيمة 300 ألف جنيه، مشروع شركة دعاية وإعلان بمدينة العريش، مشروع مصنع طوب اسمنتي بالمنطقة الصناعية بالعريش بقيمة 7 مليون جنيه، مشروع مطعم للشاورما والمشويات بالعريش، مشروع تأجير مجمع المخابز بالمنطقة الحرفية بالعريش، تفعيل التنقل بالدرجات الكهربائية "الاسكوتر"، مشروع تطوير مصنع للمنتجات الاسمنتية ببئر العبد.

أشار أشرف عليوة، مدير الإدارة العامة للاستثمار بالمحافظة، أن اللجنة الدائمة للاستثمار برئاسة المحافظ قامت بمناقشة كل مشروع علي حدة مناقشة مستفيضة من كافة الجوانب، وقررت الموافقة على بعض المشروعات وإرجاء البعض لاستكمال دراسة الجدوى مرة أخرة، بجانب رفض عدد من المشروعات بسبب الأضرار بالبيئة المحيطة.

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