الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الحَرَش" يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان روتردام للفيلم العربي

فيلم الحرش
فيلم الحرش

ينافس فيلم الحرش للمخرج فراس الطيبة بالمسابقة الرسمية في مهرجان روتردام للفيلم العربي (30 مايو - 2 يونيو) ويعُرض ببرنامج الأفلام القصيرة، يوم السبت 1 يونيو الساعة 12 ظهرًا بحضور مخرجه.

قصة فيلم الحرش

تدور أحداث الفيلم في البرية، وبعد انقطاع طويل، حيث يلتقي شقيقان في الطريق لدفن والدهما، فيتعين عليهما التوصل إلى قرار مشترك لكن ليس قبل مواجهة الماضي.من خلال التعمق في الدوافع الكامنة وراء تصرفات الإنسان في عالم يتسم بالصراع، يقوم الفيلم بتشريح لأمراض القلوب ويطرح تسائلًا عن مصدر الغرائز البدائية.

 

أبطال الفيلم 

فيلم الحرش من تأليف وإخراج فراس الطيبة، وإنتاج مجد حجاوي (شركة لبيبة للإنتاج)، ويشارك في الإنتاج أحمد عامر، وبطولة خالد الغويري وعدي فواز وتصوير غسان نظمي، ومونتير إياد حمام. وكان الفيلم قد تلقى تمويلًا من صندوق دعم الأفلام الأردني، وإيماجينيريوم، وA.A Films، وتتولى MAD Distribution توزيع الفيلم في العالم العربي.


فراس الطيبة مخرج وممثل أردني، درس النحت والفنون الجميلة في الجامعة الأردنية، ثم درس السينما في معهد البحر الأحمر للفنون السينمائية التي قام بتدريسها في كلية SAE في الأردن. كتب وأخرج العديد من الأفلام الروائية القصيرة مثل "الوادي"، وأفلام وثائقية قصيرة مثل "وجه لا وجوه".
 

شارك فراس أيضًا كممثل في أفلام سينمائية، ومسلسلات درامية وأفلام قصيرة مثل "كبريت 45"، "مهجور"، "فرحة"، "لما شفتك"، "حُمَّى عائلية"، "هجمة مرتدة".
وهو في صدد تطوير فيلمه الروائي الطويل الأول والذي حصل على تمويل من صندوق الأفلام الأردني وحصل أيضًا على جائزتي تطوير من أيام صناعة الأفلام في عمان عام 2022.

وحصل أيضًا على جائزتي تطوير من أيام صناعة الأفلام في عمان عام 2022. 

مهرجان روتردام الحرش فيلم الحرش الحرش لفراس الطيبة مهرجان روتردام للفيلم العربي

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