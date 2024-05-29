قصف إسرائيلى عنيف على كل الأنحاء.. القاهرة الإخبارية ترصد الأوضاع الصعبة من خان يونس

قال بشير جبر، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من خان يونس، إن أعداد الشهداء في ازدياد مستمر، نظرًا للعدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة في اليوم 236 حيث ارتقى شهداء جدد في قصف إسرائيلي استهدف منطقة كف المشروع شرقي رفح الفلسطينية، وأصيب نحو 20 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

وأضاف جبر، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن قصف المدفعية الإسرائيلية أدى إلى نشوب حريق في مخازن تضم كميات من المساعدات الغذائية تخص منظمة الغذاء العالمي في تلك المنطقة، كما ارتقى شهيد وأصيب عدد من المواطنين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف المنطقة الغربية لمدينة دير اللبلح.

وأوضح أن مدينة رفح تشهد توغلا كبيرا للآليات العسكرية الإسرائيلية وما زالت الآليات تتقدم وتقتحم المناطق الشرقية والوسطى وصولا إلى أطراف المنطقة الغربية برفح.

