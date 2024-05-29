الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصف إسرائيلى عنيف على كل الأنحاء.. القاهرة الإخبارية ترصد الأوضاع الصعبة من خان يونس

قصف إسرائيلي
قصف إسرائيلي

قال بشير جبر، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من خان يونس، إن أعداد الشهداء في ازدياد مستمر، نظرًا للعدوان الإسرائيلي المتصاعد على قطاع غزة في اليوم 236 حيث ارتقى شهداء جدد في قصف إسرائيلي استهدف منطقة كف المشروع شرقي رفح الفلسطينية، وأصيب نحو 20 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.

 

وأضاف جبر، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن قصف المدفعية الإسرائيلية أدى إلى نشوب حريق في مخازن تضم كميات من المساعدات الغذائية تخص منظمة الغذاء العالمي في تلك المنطقة، كما ارتقى شهيد وأصيب عدد من المواطنين في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف المنطقة الغربية لمدينة دير اللبلح.

 

وأوضح أن مدينة رفح تشهد توغلا كبيرا للآليات العسكرية الإسرائيلية وما زالت الآليات تتقدم وتقتحم المناطق الشرقية والوسطى وصولا إلى أطراف المنطقة الغربية برفح.
 

القاهرة الإخبارية الشهداء قصف إسرائيلي رفح حريق المساعدات الغذائية مخازن

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: لابيد يجتمع مع ليبرمان وساعر لبحث خطة عمل لاستبدال حكومة نتنياهو

صفارات الإنذار تدوى فى عدد من مستوطنات الجليل الأعلى شمال إسرائيل

وزير خارجية النرويج: نعمل على حل الدولتين وفخور بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

وزير خارجية النرويج: مصر دعمتنا فى قرارنا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

الصحة الفلسطينية: الاحتلال تعمد تصفية القطاع الصحى فى رفح والشمال

ناصر القدوة: هناك مجموعة من الدول على وشك أن تعترف بالدولة الفلسطينية

دبلوماسى سابق: اعتراف 3 دول أوروبية يخلق مسئوليات سياسية جديدة تجاه فلسطين

الرصيف الأمريكى العائم.. هل ينقذ غزة من المجاعة؟

الأكثر قراءة

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدراك ويب" ؟

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

محطة تل أبيب

المزيد

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة