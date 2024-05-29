الأربعاء 29 مايو 2024
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وزير الثقافة الأسبق: مصر زاخرة بالإبداعات في مختلف المجالات

محمد صابر عرب
محمد صابر عرب

قال وزير الثقافة الأسبق الدكتور محمد صابر عرب، والفائز بجائزة النيل فرع العلوم الاجتماعية، إن الدولة المصرية تقدر أبناءها وتكلل جهودهم من خلال جوائز الدولة التي تعد من أرفع الجوائز التي تمنحها الدولة المصرية تقديرًا لإنجازات المبدعين في الفكر والإبداع.

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الثقافة تحرص على أن تذهب الجوائز لكل من يستحق

أضاف عرب، اليوم الأربعاء، أن وزارة الثقافة تحرص على أن تذهب الجوائز لكل من يستحق خاصة في مجال تنميه الثقافة والتعليم، مشيرًا إلى أن فوزه بهذه الجائزة هو تقدير للجهود التي تم بذلها خلال السنوات الماضية.

أوضح أن جوائز الدولة في العلوم الاجتماعية تشكل جزءًا من وجدان المصريين، مشددًا على أهمية تشجيع الأجيال القادمة لكي يستمروا في الإبداع لأن مصر زاخرة بالإبداعات في مختلف المجالات، ولذا يجب التركيز على تشجيع كل من يستحق.

أكد عرب أن الثقافة هي روح الحياة وروح المجتمع، ولابد أن تكون جزءًا أساسيًا من برامج التعليم والإعلام والمؤسسات الدينية والمحليات، مشيرًا إلى أن الثقافة تعمق روح الانتماء والتفاعل مع المجتمع فالإنسان المثقف هو أكثر قدرة على خدمة الوطن والمجتمع.

وكان المجلس الأعلى للثقافة قد عقد أمس اجتماعه الـ70 للتصويت على جوائز الدولة التقديرية والتفوق والنيل في فروع الآداب والفنون والعلوم الاجتماعية، وذلك بحضور الدكتورة نيڤين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة ورؤساء لجان المجلس وقيادات الوزارة.

 

وزير الثقافة الأسبق الفكر والإبداع الثقافة فرع العلوم الاجتماعية

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