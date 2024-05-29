"الأونروا" تحذر: مليون فلسطيني يفرون من رفح بحثا عن الأمان

حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأربعاء، من وضع إنساني طارئ في رفح، جنوبي قطاع غزة، حيث فرَّ نحو مليون شخص خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بحثًا عن الأمان.

وأوضحت الأونروا أنَّ معظم موظفيها في المنطقة لم يتمكنوا من مباشرة مهامهم بسبب مخاوفهم من التعرض للاستهداف الإسرائيلي، ما ينذر بتردي الأوضاع الإنسانية ونفاذ الإمدادات الطبية والأدوية.

الاونروا تحذر من عدم توفر الوقود في غزة

وفي ظل هذا الوضع الطارئ، أشارت الوكالة إلى أنَّ الوقود القادم لا يكفي لدعم العمليات الإنسانية في المنطقة، ما يعزز من التحديات التي تواجه تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين الفارين من العنف والاضطهاد.

تجدر الإشارة إلى أنَّ تصاعد العنف في رفح جاء في سياق التوترات الدائرة في المنطقة، والتي تتزايد مع مرور الوقت دون حلول واضحة لتخفيف الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة.

وكانت أصدرت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية بيانًا مفصلًا يعبر عن قلق المنظمة إزاء الوضع الصحي الصعب في قطاع غزة، مشيرة إلى عدم فهمها سبب استهداف المستشفيات وسيارات الإسعاف في المنطقة.

وأوضحت المتحدثة أن هذا الاستهداف يشكل تهديدًا خطيرًا على حياة المدنيين ويعرض الخدمات الطبية الحيوية للخطر، معبرة عن استنكار المنظمة الشديد لهذا السلوك اللا إنساني.

كذلك دعت منظمة الصحة العالمية المجتمع الدولي إلى التحرك السريع لحماية الحياة الإنسانية في غزة وضمان وصول المساعدات الطبية اللازمة إلى المنطقة، مؤكدة على ضرورة احترام القوانين الدولية وحماية المدنيين والبنية التحتية الصحية.

استمرار التصعيد في رفح

على صعيد أخر، نددت السلطة الفلسطينية بما وصفتها بالمجزرة الجديدة، التي نفذتها القوات الإسرائيلية ضد مخيم للنازحين في منطقة المواصي برفح، والتي أدت لمقتل 21 فلسطينيا رغم التنديد الدولي الواسع بمقتل العشرات من الفلسطينيين في القصف المستمر على خيام النازحين في رفح.