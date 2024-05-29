وزير العمل يبحث مع سفير هولندا آليات التعاون في التدريب المهني

التقى وزير العمل حسن شحاتة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، بيتر موليما سفير هولندا في مصر، وسكرتير أول بالسفارة أوجينيا بوتيلكوفا، في اجتماع لتبادل الأفكار والرؤى حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة بعض الملفات الخاصة بقضايا العمل، منها التدريب المهني، وتنقل الأيدي العاملة.

استعرض الوزير، رؤية الوزارة في مجال التدريب المهنى لتأهيل الشباب من الجنسين لدخول سوق العمل في الداخل والخارج، وجهود تشغيل النساء من خلال" وحدة المساواة بين الجنسين "، لتمكين المرأة اقتصاديا، وخلق فرص عمل لها،ومساعدتها على إقامة مشروعات صغيرة، من خلال الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل.

مكافحة الهجرة غير الشرعية

اتفق الجانبان على أن القضاء على الهجرة غير الشرعية يكون من خلال إيجاد بدائل عن طريق الهجرة النظامية، وتنقل الأيدي العاملة بشكل شرعي، مع التأكيد على أن الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب،واحدة من أبرز آليات تحقيق ذلك.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أكد الوزير على العلاقات الطيبة التى تجمع بين مصر وهولندا فى كافة المجالات، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين فى العديد من البرامج والمشروعات التى تخدم الشباب المصرى، وقال إن هذه العلاقات تكشف متانة العلاقة بين مصر وهولندا، والتي شهدت تطورًا خلال السنوات الأخيرة،و ظهر في حجم التبادل التجارى.

مراكز التدريب المهني

أضاف الوزير أنه سبق مناقشة تطوير تأهيل مركز تدريب مهني في أحد محافظات الصعيد يركز على المهن الأكثر طلبًا في سوق العمل المصري والأوروبي، وجاري الانتهاء من اعداد المقترح،وسيتم موافاة الجانب الهولندي به.

جرى خلال اللقاء الحديث عن مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن "كأحد المشروعات الهامة التي نفذتها الوزارة"، في إطار الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، والتي تأمل الوزارة في تضمين مصر في المرحلة الثانية من "المشروع".

من جهته، أكد سفير دولة هولندا، أن مصر بالنسبة لهولندا والاتحاد الأوروبى، تمثل شريكًا مهمًا واستراتيجىًا على مختلف الأصعدة سياسيًا واقتصاديًا، وبالتالي فهي تلعب دورًا مهمًا للغاية في هذا الصدد حيث أنها طريق مفتوح لخطوط الإمداد إلى أوروبا، ليس فقط للبضائع، ولكن للغاز والنفط وكل شيء من هذا القبيل، كما أن مصر بوابة لأوروبا والعالم للوصول إلى أفريقيا، وأشاد السفير الهولندي بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر مؤخرًا، والنتائج الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري، وكذلك جهود الدولة المصرية في التعامل الإيجابي مع ملف اللاجئين، وأيضا بخطط الوزارة بشأن التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب لسوق العمل الداخلي والخارجي.