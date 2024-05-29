الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير العمل يبحث مع سفير هولندا آليات التعاون في التدريب المهني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى وزير العمل حسن شحاتة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، بيتر موليما سفير هولندا في مصر، وسكرتير أول بالسفارة أوجينيا بوتيلكوفا، في اجتماع لتبادل الأفكار والرؤى حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى مناقشة بعض الملفات الخاصة بقضايا العمل، منها التدريب المهني، وتنقل الأيدي العاملة.

استعرض الوزير، رؤية الوزارة في مجال التدريب المهنى لتأهيل الشباب من الجنسين لدخول سوق العمل في الداخل والخارج، وجهود تشغيل النساء من خلال" وحدة المساواة بين الجنسين "، لتمكين المرأة اقتصاديا، وخلق فرص عمل لها،ومساعدتها على إقامة مشروعات صغيرة، من خلال الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل.

مكافحة الهجرة غير الشرعية

اتفق الجانبان على أن القضاء على الهجرة غير الشرعية يكون من خلال إيجاد بدائل عن طريق الهجرة النظامية، وتنقل الأيدي العاملة بشكل شرعي، مع التأكيد على أن الاستمرار في تطوير منظومة التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب،واحدة من أبرز آليات تحقيق ذلك.

وبحسب بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، أكد الوزير على العلاقات الطيبة التى تجمع بين مصر وهولندا فى كافة المجالات، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين فى العديد من البرامج والمشروعات التى تخدم الشباب المصرى، وقال إن هذه العلاقات تكشف متانة العلاقة بين مصر وهولندا، والتي شهدت تطورًا خلال السنوات الأخيرة،و ظهر في حجم التبادل التجارى.

مراكز التدريب المهني

أضاف الوزير أنه سبق مناقشة تطوير تأهيل مركز تدريب مهني في أحد محافظات الصعيد يركز على المهن الأكثر طلبًا في سوق العمل المصري والأوروبي، وجاري الانتهاء من اعداد المقترح،وسيتم موافاة الجانب الهولندي به.

جرى خلال اللقاء الحديث عن مشروع الإسراع بالقضاء على عمل الأطفال في سلاسل توريد القطن "كأحد المشروعات الهامة التي نفذتها الوزارة"، في إطار الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة، والتي تأمل الوزارة في تضمين مصر في المرحلة الثانية من "المشروع".

من جهته، أكد سفير دولة هولندا، أن مصر بالنسبة لهولندا والاتحاد الأوروبى، تمثل شريكًا مهمًا واستراتيجىًا على مختلف الأصعدة سياسيًا واقتصاديًا، وبالتالي فهي تلعب دورًا مهمًا للغاية في هذا الصدد حيث أنها طريق مفتوح لخطوط الإمداد إلى أوروبا، ليس فقط للبضائع، ولكن للغاز والنفط وكل شيء من هذا القبيل، كما أن مصر بوابة لأوروبا والعالم للوصول إلى أفريقيا، وأشاد السفير الهولندي بالإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر مؤخرًا، والنتائج الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري، وكذلك جهود الدولة المصرية في التعامل الإيجابي مع ملف اللاجئين، وأيضا بخطط الوزارة بشأن التدريب المهني، وتنمية مهارات الشباب لسوق العمل الداخلي والخارجي.

وزير العمل حسن شحاتة السفير الهولندي التدريب المهني مشروعات صغيرة

مواد متعلقة

تفاصيل متابعة رئيس الوزراء بعض ملفات العمل مع وزير الاتصالات

رئيس الوزراء يلتقى وزير الاتصالات لمتابعة عدد من ملفات العمل

الأكثر قراءة

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدراك ويب" ؟

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

محطة تل أبيب

المزيد

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة