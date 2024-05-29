الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أب يفض "غشار بكارة" ابنتيه.. تفاصيل استغاثة أم للقبض على زوجها في الهرم

ارشيفية
ارشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة، اليوم الأربعاء، في القبض على مواطن يحمل جنسية إحدى الدول الإفريقية؛ لاعتدائه جنسيًا على ابنتيه البالغتين من العمر 18 و19 سنة وفض غشاء بكارتهما داخل منزله.

وكانت البداية  الواقعة عندما تلقي قسم شرطة الهرم من سيدة تحمل جنسية دولة إفريقية حضرت وبصحبتها ابنتيها، وادعت قيام زوجها بفض غشاء بكارتهما وإصابة إحداهما بتهتك في غشاء الرحم وقدمت تقريرًا طبيًا بذلك صادر عن طبيبة أمراض نساء.

وأضافت في بلاغها أنها مقيمة داخل البلاد بصحبة زوجها وابنتيها منذ عام، وفوجئت بقيام والدهما بالتعدي الجنسي عليهما، فاصطحبتهما إلى طبيبة وقامت بالكشف وحررت تقريرًا بحالتهما وحضرت لتقديم بلاغًا وتم تحرير محضر بالواقعة وضبط الأب.

شرطة الهرم دولة أفريقية غشاء الرحم التعدي الجنسي

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