الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حماس تستنكر تجاهل إدارة بايدن مجازر الاحتلال فى رفح وتحملها المسئولية

قصف الاحتلال خيم
قصف الاحتلال خيم النازحين في رفح

أدانت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، اليوم، إصرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على التعامي وإنكار المجازر المروعة التي يقترفها جيش الاحتلال الإسرائيلي المجرم ضد النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح الفلسطينية.

وقالت حماس، في بيان الأربعاء، إن ما صرح به جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي بأن الكيان الإسرائيلي لم يتجاوز حتى الآن الخط الأحمر الذي وضعه الرئيس جو بايدن، يشير بوضوح إلى استهتار الإدارة الأمريكية بأرواح المدنيين وتواطئها في قتلهم، لا سيما مع ظهور تحقيقات أولية تشير إلى أن القنابل المستخدمة ضد النازحين هي قنابل وذخائر أمريكية الصنع.

وحملت حركة حماس الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي المسئولية عن هذه المجازر المروعة، داعية إياها إلى الكف عن سياسة الكيل بمكيالين، ووقف شراكتها في قتل الفلسطينيين.

وقال المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، في وقت سابق اليوم، إن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تصفية القطاع الصحي في مدينة رفح وشمال قطاع غزة، داعيًا إلى إدخال مستشفيات ميدانية وفرق طبية عاجلة إلى رفح وشمال غزة.
وتابع: "إمكانياتنا غير قادرة على التعامل مع المجازر المتلاحقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي".

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هدنة الـ6 أسابيع.. كواليس التحركات العربية لوقف إطلاق النار فى غزة

ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة لـ36171 شهيدًا

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، في وقت سابق اليوم، إن الاحتلال الاسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 75 شهيدًا و284 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الصحة، ضمن التقرير الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ236 على قطاع غزة، أنه ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وبحسب الوزارة، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 36171 شهيدًا و81420 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

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العالم يعاقب إسرائيل.. العزلة الدولية تلاحق الاحتلال مع استمرار العدوان على رفح

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