الأربعاء 29 مايو 2024
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بوابة الأزهر الإلكترونية.. رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 الترم الثاني

جريدة الدستور

يبحث الكثيرون عن رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 من الطلاب وأولياء الأمور عن  نتائج الشهادة الابتدائية  للترم الثاني لعام 2024، ويعتبر الصف السادس الابتدائي من  الشهادات الأساسية التي تحظى باهتمام كبير، ويدرك تلاميذ المدارس الازهرية  أهمية هذه النتائج في تحقيق حلم الانتقال إلى الصف الأول الاعدادي، لكن التلاميذ في جميع المحافظات الأخرى ما زالوا ينتظرون بشغف إعلان النتائج وفرصة الاطلاع عليها.

رابط نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 برقم الجلوس

ستتيح بوابة الازهر الحصول على نتيجة امتحانات العام الدراسي الحالي 2023-2024، وذلك عقب اعتمادها وظهورها رسميًا، عن طريق اتباع الخطوات التالية:

  • الخطوة الاولي تسجيل الدخول إلى بوابة الازهر 
  • الخطوة الثانية  الدخول إلى موقع الرسمي لبوابة الأزهر الإلكترونية.
  • الخطوة الثالثة الضغط على زر "خدمات الأزهر الشريف".
  • الخطوة الرابعة تحديد القسم الخاص بنتيجة الشهادة الابتدائية  لعام 2024.
  • الخطوة الخامسة تحديد المنطقة التابعة للطالب.
  • الخطوة السادسة إدخال رقم الجلوس.
  • الخطوة السابعة الضغط على الخانة المخصصة للاستعلام والانتظار قليلًا حتى يتم عرض النتيجة المطلوبة.

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كيف يتم توزيع الدراجات في الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024

  • مجموع مادة اللغة العربية تكون من 100 درجة.
  • مجموع مادة الرياضيات تكون من  100 درجة.
  • مجموع مادة التربية الإسلامية تكون من  100 درجة.
  • مجموع مادة الدراسات الاجتماعية تكون من 50 درجة.
  • مجموع مادة العلوم تكون من  50 درجة.
  • مجموع مادة اللغة الإنجليزية تكون من  50 درجة.
  • المجموع الكلي في نتيجة الشهادة الابتدائية الأزهرية 2024 هو 550 درجة.

امتحانات في الشهادة الابتدائية

يذكر أنه تقدم للامتحانات في الشهادة الابتدائية الأزهرية بلغ ( 185908) طالب وطالبة، حضر منهم( (183842)، وبلغ إجمالي الحاصلين على 50 % فأكثر (178179) بنسبة (96.92%)، فيما بلغ عدد الحاصلين على أقل من 50 % (5663) بنسبة 3.08%.

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