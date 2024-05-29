بات محمد عبد المنعم مدافع النادي الأهلي، قريب من الرحيل عن صفوف الفريق خلال الانتقالات الصيفية الجارية بعد عامين مع الفريق.

وقطع الأهلي إعارة عبد المنعم في يناير 2022 من فيوتشر، ليبدأ مشواره مع الأحمر الذي جعله واحد من أفضل مدافعي إفريقيا خلال موسمين.

ويقترب صاحب الـ 25 عامًا من خوض تجربة الاحتراف هذا الصيف، بعدما أبدى الأهلي موافقة مبدأية على رحيله بعد وصول عروض كبيرة لضمه.

“الدستور” تطرح السؤال التالي: هل يعاني دفاع الأهلي حال رحيل عبدالمنعم في الميركاتو الصيفي؟

صفقتان لتعويض عبد المنعم

بالتأكيد لن يعوض عبد المنعم لاعب في صفوف الأهلي لما يمتلكه الدولي من صفات وقدرات تجعله الأبرز في الدوري.

ويقترب الأحمر من التعاقد مع الجزائري زين الدين بلعيد مدافع اتحاد العاصمة والذي سيشكل تعويضا لعبد المنعم.

بلعيد مدافع قوي ودولي ويمتاز بالسجل التهديفي على غرار عبد المنعم، كما شبه البعض ببدر بانون مدافع الأهلي السابق.

أما محليًا قد يكون محمد إسماعيل واحد من المعوضين لعبد المنعم لما يشبه في طريقة لعبه، مع نادي زد وهو واحد من اهتمامات الأهلي لترميم دفاعاته.

رقميًا الأهلي يعاني في غياب عبد المنعم

شارك عبد المنعم مع الأهلي في 104 لقاء بجميع المسابقات وسجل 7 أهداف ولعب 9057 دقيقة وتحصل على 21 إنذار وكارت أحمر وحيد.

وغاب عبد المنعم عن الأهلي في 37 لقاء بين إصابات وغيرها ولم يفز الأهلي فيها سوى في 20 لقاء فقط.

وحال غياب عبد المنعم يضطر كثيرًا الأهلي بالاستعانة بالعديد من اللاعبين في غير مراكزهم لشغل مركز قلب الدفاع بجانب رامي ربيعة حيث تكررت إصابات محمود متولي وياسر إبراهيم.