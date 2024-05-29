الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الرئيس الصيني يُشيد بدور مصر المحوري وجهودها لإنفاذ المساعدات إلى غزة

الرئيس الصيني
الرئيس الصيني

أشاد الرئيس الصيني شي جينبينج، بدور مصر المحوري وجهودها الدؤوبة للتهدئة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقف فوري لإطلاق النار في غزة

 واتفق الرئيسان السيسي ونظيره الصيني، خلال عقد جلسة مباحثات ثنائية، على ضرورة وقف إطلاق النار فورًا، ورفض التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم، مؤكدين أن تطبيق حل الدولتين هو الضامن الرئيس لاستعادة الاستقرار وإرساء السلم والأمن الإقليميين.

وشهد الرئيسان عقب ذلك مراسم توقيع عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين، من بينها خطة التطوير المشترك لمبادرة الحزام والطريق، وتعزيز التعاون في مجال الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا الاتصالات، وعدد من مجالات التعاون الأخرى.

الرئيس الصيني الاتصالات السيسي تكنولوجيا

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