اتهامات بالسرقة وتراشق بالألفاظ.. "عدوية" يفتح النار على "البحراوي" بسبب “صغير أنا"

هجوم حاد وتراشق بالألفاظ، شنه المطرب الشعبي عدوية عبدالرحيم، نجل المطرب الراحل شعبان عبدالرحيم، على المطرب رضا البحراوي، متهمًا إياه بسرقة أغنيته، “صغير أنا”، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك.

وبدأ "عدوية" القصة بمنشور اتهم فيه "البحراوي" بسرقة الأغنية، وغنائها في أحدي حفلاته الأخيرة، مطالبًا إياه بعدم غنائها مرة أخرى، قائلًا:"يارضا يابحراوي ياحرامي الأغاني والأفكار متغنيش الأغنية تاني.. أنا مش عايز أغلط لحد دلوقتي عشان أنا باقي عليك ماتخلنيش ازهق واعمل حجات تزعلك مني".

وبعد وقت قصير من تفاعل متابعين "عدوية" مع اتهاماته لـ"البحراوي"، أعقب الأول منشوره، بمنشور آخر أرفق خلاله صورة "الأخير" خلال غنائه لتلك الأغنية محل النزاع، في إحدى حفلاته الأخيرة، مكررًا نفس الاتهامات التي وصف فيها "البحراوي" بـ"الحرامي" على حد وصفه.

لم ينتهِ الأمر عند هذا الحد، فلم تمضى ساعات قليلة، وخرج "عدوية" في مطقع فيديو عبر صفحته، موجهًا حديثه لـ"البحراوي" قائلًا:" يا رضا أنا قولتلك متغنيش الأغنية بتاعتي تاني صغير أنا علشان أنت كدة بتخسرني".

وأضاف "عدوية":"أنا مش عايز أغلط لحد دلوقتي وأزعلك مني، قلت لك هتغني الأغنية دي في الشغل يبقى تيجي تغنيها معايا في الاستوديو لكن أنت رفضت".

واختتم "عدوية" حديثه قائلًا :"يا رضا يا بحراوي بحذرك تبعد عني عشان أنا وحش أنت مش هتنفع معايا، الأغنية من ألحاني وكلمات إسلام خليل وتوزيع أشرف البرنس، متغنيش تاني الأغنية وابعد عشان هتزعل مني".