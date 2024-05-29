الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المعهد القومي للمعايرة يُحقق إنجازًا دوليًا جديدًا

المعهد القومي للمعايرة
المعهد القومي للمعايرة

 أعلن الدكتور محمد جمال، القائم بأعمال رئيس المعهد القومي للمعايرة، حصول المعهد على موافقة اللجنة المشتركة للمنظمات الإقليمية (JCRB) على تحديث قيم عدم التيقن أو عدم التأكد في القياس لأربع قدرات قياس، والاعتراف الدولي بنشر ثلاث قدرات قياس جديدة على قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM-KCDB).

وأشار رئيس المعهد -في تصريحات اليوم الأربعاء- إلى أن هذا الإنجاز يُعدّ ثمرة جهود فريق معمل مترولوجيا الكتلة والكثافة والضغوط، ومشاركتهم الفاعلة في أعمال المقارنات الدولية على مستوى المنظمات المترولوجية الدولية، وكذلك اللجنة الاستشارية الدولية للكتلة والكميات المُشتقة (CCM).

التعليم العالى تواصل ملاحقة الكيانات الوهمية وتغلق كيانًا وهميًا بمحافظة الجيزة


وأوضح أنه نتيجة لهذا الإنجاز، ارتفع رصيد المعهد القومي للمُعايرة إلى (111) قدرة قياس حائزة على الاعتراف الدولي ومنشورة على قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM-KCDB).

وأضاف أن قيم عدم التيقن المُحدّثة تُساعد على ضمان دقة القياسات بشكل أكبر، ممّا يُؤدي إلى تحسين جودة المنتجات والخدمات، كما أنها تُسهم في تعزيز الثقة في القياسات، مّا يُؤدي إلى زيادة التعاون الدولي في مجال التجارة والاستثمار، فضلًا عن أنها تُساعد على دعم الابتكار، من خلال توفير بيانات دقيقة وموثوقة يمكن استخدامها لتطوير منتجات وخدمات جديدة.

txt

وزير التعليم العالي يفتتح المؤتمر العلمي السنوي لـ"هندسة عين شمس"


ونوه بأن نشر وتحديث قدرات القياس على قاعدة بيانات المكتب الدولي للأوزان والمقاييس أمر ضروري لضمان نظام قياس دولي متجانس وشفاف وفعال، كما يُساهم هذا الإنجاز في تعزيز مكانة مصر على خريطة القياس والمعايرة العالمية، ويُجسّد هذا الإنجاز كفاءة المعهد وتميزه، وإسهامه الفاعل في تطوير مجال القياس والمعايرة على المستوى الإقليمي والدولي ويعزز دوره كأحد أعمدة البنية التحتية للجودة بمصر دعمًا للصناعة الوطنية لضمان جودة منتجاتها وعملياتها.

الدكتور محمد جمال رئيس المعهد القومي للمعايرة اللجنة المشتركة للمنظمات الإقليمية JCRB معمل مترولوجيا الكتلة الكثافة والضغوط المنظمات المترولوجية

مواد متعلقة

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

جهود وزارة الهجرة فى ملف التواصل مع المصريين بالخارج على مدار 9 سنوات

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

ملف دعم ورعاية شباب المصريين بالخارج.. 9 سنوات من العمل الدؤوب

برلمانيون: أداء الرئيس السيسي اليمين الدستورية لولاية جديدة انطلاقة نحو استكمال مسيرة الإنجازات

10 سنوات من الإنجازات.. توفير ملايين فرص العمل ودمج ذوى الهمم

مدبولى يستعرض تقرير المتابعة الثانى لتنفيذ مقترحات المحور الاقتصادى للحوار الوطنى

الأكثر قراءة

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدراك ويب" ؟

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

محطة تل أبيب

المزيد

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة