الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة 4 متهمين بالتزوير في محررات رسمية إلى الغد

محكمه
محكمه

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بتأجيل محاكمة 4 متهمين بالتزوير في محررات رسمية في منطقة التجمع الأول إلى جلسة غدا الخميس  30 مايو للمرافعة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى العنتبلي، وشريف سامي وأمانة سر وائل فراج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية 14116 لسنة 2023 جنايات التجمع الأول، المقيدة برقم 2500 لسنه 2023 القاهرة الجديدة، بقيام المتهمين «عمر.ع»«فاروق.ج»، «محمد.ع»«ايهاب.ع»،  بالتزوير في محررات رسمية بإحدى الشركات وتقليد موظفين الشركة بعض التوكيلات الخاصة بالشركات، وعقب اكتشافه  تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة محررات رسميه التجمع الاول محاكمة المستشار وجيه حمزة شقوير

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