المشدد 5 سنوات للمتهم بسرقة سيارة من قائدها بالإكراه فى الشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق عاطلًا بالسجن المشدد 5 سنوات، وألزمته بالمصاريف الجنائية، في واقعة اتهامه بسرقة سيارة من قائدها تحت تهديد السلاح، بنطاق قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

كانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بشأن ما تبلغ لقسم شرطة ثان العاشر من رمضان، من المدعو «وائل... أ» 38 عامًا، سائق ومقيم مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، بأنه حال توقفه بالسيارة قيادته رقم «د ص ب 4167»، بطريق العاشر من رمضان بلبيس الصحراوي، وذلك لتلف أحد إطاراتها، وأثناء توقفه فوجئ بأحد الأشخاص مشهرًا في وجهه سلاحًا ناريًا بندقية آلية، وقام بتهديده وسرقة السيارة وما عليها من حمولة «حديد تسليح»، وهاتفه الجوال، ولاذ بالفرار.

كما كشفت التحقيقات وتحريات المباحث، أن وراء ارتكاب الواقعة «ماجد... أ»، عاطل ومقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس، ووجهت له النيابة العامة تهمة سرقة السيارة والمنقولات المملوكة للمجني عليه، والمبينة وصفًا وقيمة بالأوراق، حيث استوقف المتهم المجني عليه حال سيره بالطريق العام، وأشهر في وجهه سلاحًا ناريًا بندقية آلية، مما بث الرعب في نفسه، وتمكن بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المنقولات.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.