الفصائل الفلسطينية تعلن تنفيذ عملية مركبة ضد قوة إسرائيلية فى رفح ومقتل 4 جنود

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية أنها نفذت، أمس الثلاثاء، عملية مركبة بعد استدراج قوة إسرائيلية لأحد الكمائن شرق مدينة رفح وتفجير عبوة رعدية بها وقتل 4 من أفرادها؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تصفية القطاع الصحي في مدينة رفح وشمال قطاع غزة.



وأوضح المتحدث باسم الصحة الفلسطينية أن إمكاناتنا غير قادرة على التعامل مع المجازر المتلاحقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.