الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وكيل "تعليم المنوفية" يحذر من الأخطاء في تصحيح أوراق الشهادة الإعدادية

وكيل وزارة التربيه
وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمنوفية يتفقد تصبح الامتحانات

تفقد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، اليوم الأربعاء، عملية تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023-2024 لطلاب الشهادة الإعدادية، والتي ستستمر حتى الانتهاء من تصحيح جميع المواد.

رافق وكيل وزارة التربيه والتعليم بالمنوفية ثريا منصور، مدير عام التعليم العام، وممدوح الجابري مدير عام الشئون التنفيذية وموجه عام اللغة العربية، جمال صيام المشرف العام على تقدير الدرجات، والدكتور أحمد خطاب موجه عام اللغة الإنجليزية. 

تصحيح مادة اللغة الانجليزية للشهادة الإعدادية 

تفقد الفولي مقار تصحيح مادة اللغة الانجليزية للشهادة الإعدادية بالمنوفية في مدرسة المساعي الإعدادية الجديدة للبنات، كما باشر بالمرور على تصحيح مادة اللغة العربية في مدرسة الثانوية الجديدة للبنات. 

وحث "الفولي" مشرفي التصحيح على الدقة في أعمال التصحيح والتأني في أعمال رصد الدرجات، وكذلك المراجعات النهائية، مشددا على السرية الكاملة في العمل، مؤكدا أن الأهم إعطاء كل طالب حقه، وليست سرعة إعلان النتيجة، محذرا من الوقوع في الأخطاء.

أوصى مدير تعليم المنوفية المعلمين ومقدري الدرجات بضرورة الدقة والعدالة في عملية التصحيح، مع التأكد من حصول كل طالب على حقه كاملًا؛ مؤكدًا حرص محافظ المنوفية، على توفير جميع احتياجات المعلمين والمقدرين، بما في ذلك تذليل أي عقبات قد تواجههم خلال عملية التصحيح.

وعلى صعيد آخر منفصل، كان قد شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بالمتابعة الدورية والمستمرة لأعمال الامتحانات بالمحافظة، وتستعد مدرية التربيه والتعليم لإجراء امتحانات الثانوية العامة بمختلف مراكز المحافظة لضمان سيرها بشكل صحيح. 

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