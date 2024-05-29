حبس 3 متهمين بالتنقيب عن الآثار فى أكتوبر

أمرت جهات التحقيق المختصة بالجيزة، اليوم الأربعاء، بحبس ثلاثة متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بـالتنقيب عن الآثار في أكتوبر.

كما طلبت النيابة العامة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع تنقيب أخرى مماثلة من عدمه.

وكان قد انتقل رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى موقع عقار شهد تنقيب 4 أشخاص عن الآثار بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن مصرع أحدهم، وتبين وجود حفرة بعمق كبير تعرضت للانهيار، ما أسفر عن مصرع موظف خلال أعمال الحفر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لانتداب لجنة من المختصين، لبيان احتواء العقار على آثار من عدمه، بالإضافة إلى التأكد من السلامة الإنشائية للعقار بعد أعمال الحفر التي شهدها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة.