الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانية: القضية الفلسطينية تتصدر اهتمامات الرئيس السيسى ونظيره الصينى

النائبة أماني الشعولي
النائبة أماني الشعولي

أكدت النائبة أماني الشعولي، أمين سر لجنة السياحة والطيران بـمجلس النواب، أهمية زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى الصين، مشيرة إلى أنها تأتي في توقيت مهم، حيث تمر القضية الفلسطينية بمنعطف خطير، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني الأعزل من حرب إبادة جماعية، لذا فهذه القضية تتصدر اهتمامات لقاء الرئيس السيسي ونظيره الصيني.


وأشارت عضو مجلس النواب، في تصريحات اليوم الأربعاء، إلى أن الزيارة تكتسب أهمية كبيرة؛ نظرًا لعمق العلاقات والشراكات بين مصر والصين، لافتة إلى أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا ملحوظًا في كل المجالات، خاصة لما تمثله القاهرة من أهمية في القارة الإفريقية.

تعزيز العلاقات الثنائية فى كل المجالات

وقالت إن الزيارة تأتي لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، فضلًا عن مواصلة المشاورات والتنسيق المتبادل حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأوضحت آمين سر لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب أن زيارة الرئيس السيسي للصين وعقده لقاءات مع الشركات الاستثمارية يأتي في إطار جهود مصر المستمرة لتعزيز دورها الإقليمي والدولي، وتحقيق التنمية المستدامة والازدهار لشعبها. 

الشراكة الاستراتيجية الشاملة

وأكدت النائبة أماني الشعولي أن الزيارة تأتي  لتعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، وتزامنًا مع الذكرى العاشرة لترفيع العلاقات بين مصر والصين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.

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