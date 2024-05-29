صوامع وشون المحافظات تواصل استقبال القمح.. "التموين" تكشف التفاصيل

تواصل الصوامع والشون والهناجر بمختلف محافظات الجمهورية استقبال توريد القمح، وتتابع وزارة التموين يوميًا سير العمل بمنظومة التوريد؛ للاطمئنان على انتظام أعمالها، فضلًا عن متابعة المحافظين والقيادات التنفيذية أعمال التوريد وتسهيل الإجراءات أمام المزارعين وسرعة صرف مستحقاتهم.

في كفرالشيخ، قال وكيل مديرية التموين بالمحافظة، عادل الهابط، إن إجمالي ما تم توريده منذ بداية فتح مواقع الاستلام وحتى الآن بلغ 202 ألفًا و23 طنًا و55 كيلوجرامًا من الأقماح المحلية خلال موسم 2024.

وأضاف أن الاستلام يتم من خلال 25 موقعًا تابعًا للجهات المسوقة، حيث إنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية، برئاسة عبدالفتاح جابر، وكيل وزارة التموين؛ لمتابعة تلك المواقع خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل أي مشكلات.

وفي القليوبية، أكد وكيل وزارة التموين، المحاسب السيد دايرة، على توريد 266 ألفًا و125 طنًا و168 كيلوجرامًا للشون والصوامع حتى الآن، منوهًا بأن أسعار التوريد بلغت 2000 جنيه لإردب القمح درجة نقاوة 23.5، و1950 جنيهًا لإردب القمح نقاوة 23، و1900 جنيه لإردب القمح درجة نقاوة 22.5.

وأشار إلى أن عملية التوريد تسير بسلاسة بجميع مواقع التخزين، وتم تشكيل غرفة عمليات؛ لمتابعة موسم حصاد القمح وتذليل أي معوقات.

وفي الشرقية، أكد المحافظ الدكتور ممدوح غراب ارتفاع معدل توريد القمح المحلي لـ600 ألف و412 طنًا و355 كيلوجرامًا، وذلك منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن داخل 56 موقعًا تخزينيًا بنطاق المحافظة.

وأشاد المحافظ بالجهد المبذول من كل الجهات المعنية وخاصة العاملين بمراكز التجميع والصوامع والشون؛ لتسهيل الإجراءات على المواطنين والمزارعين عند توريد القمح، بداية من مرحلة الفرز لمعرفة درجة النقاوة حتى التفريغ داخل مواقع التخزين.

من جهتها، قالت وكيل وزارة التموين بالمحافظة، فايزة عبدالرحمن، إنه يحظر على أصحاب مصانع الأعلاف والمسئولين عن إدارتها استخدام القمح المحلي سواء كان بمفرده أو مختلطًا بالتبن أو الحبوب أو أي مواد أخرى بمكونات الأعلاف بكل أنواعها أو حيازته بقصد الاستخدام.