صفارات الإنذار تدوى فى عدد من مستوطنات الجليل الأعلى شمال إسرائيل

أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن صفارات الإنذار تدوي في عدد من مستوطنات الجليل الأعلى شمال إسرائيل؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".



وفي سياق آخر، أكد المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، الدكتور أشرف القدرة، أن الاحتلال الإسرائيلي تعمد تصفية القطاع الصحي في مدينة رفح وشمال قطاع غزة.



وأوضح المتحدث باسم الصحة الفلسطينية، أن إمكاناتنا غير قادرة على التعامل مع المجازر المتلاحقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.