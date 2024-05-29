الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير فى الشئون الآسيوية: مصر والصين تربطهما علاقات تاريخية طويلة وممتدة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تحدث حسين إسماعيل، خبير في الشئون الآسيوية، عن زيارة الرئيس السيسي إلى دولة الصين، مؤكدًا أن الدولتين تربطهما علاقات تاريخية طويلة وممتدة لسنوات، ولكنها الآن في أزهى عصورها.

وقال "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، إن الشراكة الاستراتيجية  بين مصر والصين تعني أن هناك علاقة قوية بين البلدين في جميع المجالات، مشيرًا إلى أنه خلال الأعوام الماضية شهدت كلتا الدولتين تطورًا ملحوظًا.

ولفت الخبير في الشئون الآسيوية إلى أن الدولتين تحتفلان بمرور 10 أعوام على اتفاق التعاون الاستراتيجي، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تتمثل في إطلاق الصين القمر الصناعي المصري في العام الماضي، بالإضافة إلى التعاون في كثير من مشروعات البنية التحتية، في إطار مبادرة الحزم والطريق.


ويعقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظيره الصيني شي جين بينج، اليوم الأربعاء، مباحثات شاملة تتناول العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية.


ومن المقرر أن تتناول القمة أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض تكامل المبادرة الصينية "الحزام والطريق" مع جهود مصر التنموية، خاصة تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس، وكذا تطوير البنية الأساسية بالدولة، لا سيما في مجالات الطرق والموانئ البحرية والطاقة، فضلًا عن التطلع لتعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر وتشجيع الشركات الصينية على تعظيم استثماراتها في مصر، لا سيما في مجالات توطين التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا الصينية، خاصةً في إطار ما تحظى به الشركات الصينية من دعم من قبل الحكومة المصرية.

السيسي شي جينبينج القمة الصين

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