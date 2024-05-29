الأربعاء 29 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعلان نتيجة المرحلة الثانية من مسابقة "الأزهري الصغير" بكفر الشيخ

جريدة الدستور

أعلنت إدارة رياض الأطفال بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، نتيجة المرحلة الثانية لمسابقة "الأزهري الصغير"، والتي أقيمت بالتعاون مع إدارتي شؤون القرآن الكريم، وإدارة الكمبيوتر التعليمي، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وحسام حماد، مدير عام المواد الثقافية ورعاية الطلاب، 

و قالت شيرين حشيش، مدير إدارة رياض الأطفال بالمنطقة، إنه تم تصعيد كل من الطلاب بالمرحلة الثانية للمشاركة بالمرحلة الثالثة وذلك عن المستوى الثاني وهم: سلمان محمد صبحي- أنس محمد محفوظ علام- حمزه إبراهيم شرف، بمعهد كفر الشيخ النموذجي-  ومريم أحمد فرحات، بمعهد دقلت بكفر الشيخ، ومازن عبدالملك شعبان، بمعهد بيلا.

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وبالمستوى الثالث جاء الطالب هاشم السيد عبد اللطيف، بمعهد بيلا، وتصدر المستوى الرابع الطالبة أسماء محمد عبد الناصر، بمعهد التقوى بإدارة قلين التعليمية الأزهرية.

انطلاق تصفيات المشروع الوطني للقراءة

وفي وقت سابق، فقد انطلقت تصفيات المشروع الوطني للقراءة التي تقام على مستوى الإدارات التعليمية الأزهرية للطلاب المشاركين من معاهد منطقة كفر الشيخ الأزهرية.

ومن جانبه أوضح الدكتور تامر صالح،  منسق المشروع بالمنطقة، أن التصفيات المقامة حاليًا تشمل جميع إدارات المنطقة، كما أنها تجرى فعالياتها بأربع فئات: الفئة الأولى للمرحلة الابتدائية ويشارك بها طلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الابتدائي، والفئة الثانية لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، بينما يتم تخصيص الفئة الثالثة لطلاب المرحلة الإعدادية، والفئة الرابعة لطلاب المرحلة الثانوية.

كما أنه سيتم تصعيد الطالب الأعلى في كل مستوى، ليكون ممثلًا عن إدارته التعليمية في التصفيات التى ستجري على مستوى المنطقة، والتي من المقرر تصعيد طالب من كل مستوى بها، للمنافسة بالتصفيات النهائية على مستوى مناطق الجمهورية.

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