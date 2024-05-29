الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تأجيل محاكمة 5 متهمين بخطف شاب في التجمع إلى 29 يونيو

ارشيفية
ارشيفية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة 5 متهمين بخطف شاب على إثر خلافات مالية بينهم في التجمع الأول، لجلسة 29 يونيو.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبد الغنى العنتبلى وشريف سامى وأمانة سر وائل فراج.

وبينت تحقيقات النيابة العامة في القضية 2674 لسنة 2023 جنايات التجمع الاول، قيام المتهمين بخطف المجني عليه بالإكراه، على إثر خلافات مالية بينه وبين المتهم الثاني، إلا أنه استدعي باقي المتهمين وتعدوا عليه بالضرب واقتادوه عنوة مصطحبين إياه بسيارة إلى مخزن للتوقيع على عدد من المستندات لديون مختلفة وعلى عقد بيع سيارته، على النحو المبين بالتحقيقات.

جنايات القاهرة التجمع الخامس خطف شاب خلافات مالية التجمع الاول

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