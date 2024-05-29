سقوط عاطل وزوجته بتهمة استغلال الأطفال في أعمال التسول بالمنوفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول منشور على موقع فيسبوك، بشأن إجبار السيدات بعض الأطفال على التسول واستجداء المارة بالمنوفية.

بداية الواقعة كانت بما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بشأن إجبار إحدى السيدات بعض الأطفال على التسول واستجداء المارة بالشوارع بالمنوفية.

بالفحص تبين قيام عاطل له معلومات جنائية، وزوجته، بالتسول واستجداء المارة باستخدام 5 أطفال أنجال الأول، وأمكن ضبطهما وبرفقتهما أحد الأطفال حال قيامهما بالتسول واستجداء المارة بدائرة قسم شرطة منوف بالمنوفية، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المُشار إليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.