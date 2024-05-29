غرق طفل فى ترعة كفرصقر بالشرقية

لقى طفل مصرعه، اليوم الأربعاء؛ إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة بحر كفرصقر بناحية كوبري ناطورة الصغير بمركز كفرصقر بمحافظة الشرقية، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفرصقر المركزي.

وكانت بداية الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى كفرصقر المركزي بوصول طفل عمره عام واحد، مقيم بمركز كفرصقر، جثة هامدة، وتم التحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى في المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وكشفت التحريات الأولية حدوث إصابة المتوفى التي أودت بحياته إثر سقوطه غارقًا في مياه ترعة بحر كفرصقر.