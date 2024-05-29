الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بابا الفاتيكان: الله يغير من شكل الظلام بالعالم

بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان

أجرى قداسة البابا فرنسيس  بابا الفاتيكان اليوم الأربعاء مقابلته العامة مع المسيحيين  وذلك في ساحة القديس بطرس.

وأعلن أنه يبدأ اليوم سلسلة من التأمل تتمحور حول موضوع الروح والعروس، أي الكنيسة، الروح القدس يقود شعب الله إلى لقاء الله. 

وأضاف أن مسيرة التأمل هذه ستتم عبر المراحل الكبيرة الثلاث في تاريخ الخلاص أي العهد القديم والعهد الجديد وزمن الكنيسة، وذلك مع الحفاظ على تثبيت أنظارنا على يسوع، رجائنا.

 وتابع البابا أن روح الله يبدو هنا وكأنه قوة خفية تجعل العالم ينتقل من وضعه الأولي الخاوي والمظلم إلى شكله المنظم والمتناغم، أي أن الروح هو الذي يصنع الانتقال من الفوضى إلى الكون، أي من التخبط إلى شيء جميل ومنظم.

 وواصل البابا فرنسيس أن هذه الإشارة التي لا تزال مبهمة إلى الروح القدس تتضح مع الوحي الإلهي، وتابع مذكرا بما جاء في المزمور "بكلمة الرب صُنعت المعجزات وبروح فمه صُنع كل جيشها" (مز ٣٣، ٦)، ثم عاد إلى ما جاء في مزمور آخر: "تُرسل روحك فيُخلقون وتُجدد وجه الأرض" (مز ١٠٤، ٣٠).

 وواصل قداسة البابا أن هذا أمر يمسنا عن قرب بشكل مأساوي، وأضاف أن بولس الرسول يرى أن آلام الخليقة تعود إلى الفساد وإلى خطيئة البشرية التي أبعدتها عن الله، وهذا ما ينطبق علينا اليوم كما في تلك الفترة، فنحن نرى ما يفعل الإنسان ويواصل فعله من نهب للخليقة وخاصة من قِبل من لديهم قدرة أكبر على استغلال الموارد. وأراد قداسة البابا لفت الأنظار هنا إلى أن القديس فرنسيس الأسيزي يرشدنا إلى مَخرج من أجل العودة إلى تناغم الروح الخالق، ألا وهو التأمل والتسبيح. وأضاف الأب الأقدس أن القديس فرنسيس أراد أن يرتفع من الخليقة نشيد تسبيح للخالق.

وفي ختام تعليمه الأسبوعي خلال المقابلة العامة مع المؤمنين أعرب قداسة البابا فرنسيس عن الرجاء أن تحفز فينا هذه التأملات، والتي بدأ بها سلسلة جديدة من التعليم تتمحور حول الروح والعروس، الروح القدس يقود شعب الله إلى لقائه.

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