محافظ شمال سيناء يستقبل مدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر

استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، اليوم، شون جونز مدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر والوفد المرافق له، خلال زيارته لمدينة العريش، في حضور اللواء هشام الخولي نائب المحافظ، اللواء مصطفي محمد مصطفي، رئيس الإدارة المركزية لمكتب المحافظ، الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة.

توفير الخدمات اللازمة لأهالي وسط وشمال سيناء



يأتي ذلك في اطار التعاون بين الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر ومحافظة شمال سيناء لتوفير الخدمات اللازمة لأهالي وسط وشمال سيناء سواء في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي ووسائل النقل، وكذا الخدمات الطبية، حيث بلغت قيمة المساهمة في تلك المجالات ما يقرب من 50 مليون دولار أمريكي.



والتقي مدير بعثة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية في مصر، مع مسؤولي جمعية تنمية المجتمع المحلي في قرية الجورة بالشيخ زويد، وزار مستشفي العريش العام.

وكان قد، شهد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، الندوة التثقيفية السابعة والستين التي نظمتها قوات الدفاع الشعبي والعسكري في قاعة المؤتمرات في جامعة العريش بهدف تنمية روح الولاء والانتماء وتوعية الشباب بمخاطر الامن القومي المصري، وذلك في حضور اللواء وليد الحماقي، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري والدكتور حسن الدمرداش رئيس جامعة العريش والقيادات التنفيذية والسياسية وأعضاء المجموعة البرلمانية ومشايخ القبائل والعواقل.



ورحب رئيس جامعة العريش بالحضور، معربًا عن سعادته باستضافة الجامعة للندوة التثقيفية ومثمنًا جهود قوات الدفاع الشعبي والعسكري في دعم المجتمع المدني وتنمية روح الولاء والانتماء لدى فئات المجتمع وخاصة الشباب والقيام بدورها التنويري في ظل ما تواجهه الدولة المصرية من تحديات إقليمية تتداخل مع أحداث دولية وصراعات متصاعدة.



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