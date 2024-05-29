الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بدء جلسة محاكمة 73 إرهابيا في قضية "خلية التجمع"

جريدة الدستور

بدأت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، منذ قليل، نظر محاكمة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية التجمع" في القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم، وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأمرت جهات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا بإحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و26 متهمًا هاربًا، إلى المحاكمة العاجلة امام المحكمة المختصة. 

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بندب المحاميين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.

الدائرة الثالثة إرهاب محكمة أمن الدولة العليا مجمع محاكم بدر محاكمة 73 متهم التجمع الخامس

مواد متعلقة

29 يونيو.. الحكم على 5 متهمين بخطف شاب في التجمع

وصول المضيفة المتهمة بقتل ابنتها فى التجمع إلى مقر محاكمتها

استكمال محاكمة متهم في "أحداث اقتحام قسم كرداسة" اليوم الأربعاء

3 سنوات للمتهم بطعن مواطن باستخدام خنجر فى البساتين

غدًا.. استكمال محاكمة المتهمين بهتك عرض فتاة فى مصر القديمة

تأجيل إعادة محاكمة "نمر الخلافة" في قضية داعش السلام لـ13 يوليو

المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين ضربوا عاملا وأصابوه بعاهة مستديمة في مصر القديمة

السجن المؤبد لمتهم حاول ترويج 16 كيلو حشيش فى حلوان

الأكثر قراءة

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدراك ويب" ؟

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

محطة تل أبيب

المزيد

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة