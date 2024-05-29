بدء جلسة محاكمة 73 إرهابيا في قضية "خلية التجمع"

بدأت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر، منذ قليل، نظر محاكمة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية التجمع" في القضية رقم 11926 لسنة 2022 جنايات التجمع الخامس والمقيدة برقم 1237 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة وبرقم 627 لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبـدالمنعم، وعضوية المستشارين وائــل محـمـد عـمـران وحسـام الـدين فتحـي أمـين، وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

وأمرت جهات التحقيق بنيابة أمن الدولة العليا بإحالة 73 متهما من عناصر الجماعات الإرهابية من بينهم 47 متهمًا محبوسًا و26 متهمًا هاربًا، إلى المحاكمة العاجلة امام المحكمة المختصة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أمرت بندب المحاميين أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، كما أمرت بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين.