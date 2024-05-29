هل يحقق أولمبياكوس أول ألقابه القارية أمام فيورنتينا..الليلة؟

لم يسبق أن تواجه فريقا أولمبياكوس اليوناني، وفيورنتينا الإيطالي في أي بطولة قارية سواء كانت دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي أو كأس الكؤوس الأوروبية أو كأس السوبر الأوروبي، ومن ثم فأن المواجهة التي ستجمعهما الليلة في تمام الساعة العاشرة تماما في نهائي بطولة دوري المؤتمر الأوروبي على ملعب آية صوفيا بمدينة آثينا هي الأولى بينهما.

أولمبياكوس والوصول إلى نهائي قاري لأول مرة

لم يحدث أن تمكن أولمبياكوس من الوصول إلى هذا الدور النهائي في أي بطولة قارية بالرغم من مشاركاته الكثيرة، فهو شارك في دوري أبطال أوروبا 36 مرة، الدوري الأوروبي 27 مرة، كأس الكؤوس الأوروبية 10 مرات، أما في دوري المؤتمر الأوروبي، فهو يشارك للمرة الأولى.

يأمل أولمبياكوس من هذا النهائي في تسطير تاريخا جديدا له بحصوله على لقبه القاري الأول.

أولمبياكوس والبداية من الدوري الأوروبي

لم يبدأ أولمبياكوس مشاركته القارية في الموسم الحالي في دوري المؤتمر الأوروبي لكنه تحول إليها بعد أن احتل المركز الثالث في المجموعة الأولى في الدوري الأوروبي برصيد 7 نقاط جمعها من انتصارين على فريقي وست هام يونايتد الإنجليزي، وباتشكا توبولا الصربي، وتعادل وحيد إيجابي مع باتشكا توبولا في حين تلقى 3 هزائم منها هزيمتان على يد فريق فرايبورج الألماني، وهزيمة وحيدة على يد وست هام.

طريق أولمبياكوس في دوري المؤتمر الأوروبي حتى النهائي

وبعد أن تحول إلى دوري المؤتمر الأوروبي تجاوز في دور خروج المغلوب فريق فيرينتسفاروشي ( فرينكفاروزي ) المجري، وفي دور الـ16 فريق مكابي تل أبيب – الكيان الصهيوني، وفي دور الثمانية فريق فنار باغجة ( فنربخشة ) التركي، وفي دور قبل النهائي فريق أستون فيلا الإنجليزي.

على الجانب الآخر يسعى فيورنتينا من هذه المباراة النهائية إلى تعويض خسارته المباراة النهائية في الموسم الماضي أمام وست هام بنتيجة 1 – 2.

فيورنتينا يشارك في دوري المؤتمر الأوروبي للمرة الثانية على التوالي، وهو الفريق الوحيد الذي نجح في الحفاظ على تواجده في المباراة النهائية في موسمين متتاليين.

النهائي الخامس القاري لفيورنتينا

إذا كان أولمبياكوس لم يصل إلى نهائي أي بطولة قارية سابقا، فإن هذا هو النهائي الخامس الذي يتأهل إليه فيورنتينا في البطولات القارية منها نهائيان في كأس أبطال الكؤوس الأوروبي، النهائي الأول كان في موسم 1960 – 1961، وتمكن من احراز اللقب على حساب فريق جلاسكو رينجرز الأسكتلندي، وبالمناسبة هو اللقب الذي في خزينته، والنهائي الثاني كان في الموسم التالي 1961 – 1962، وفقده ضد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، ونهائي يتيم في دوري أبطال أوروبا في موسم 1956 – 1957، وخسره أمام فريق ريال مدريد الإسباني، ونهائي واحد في الدوري الأوروبي في موسم 1980 – 1990 ضد مواطنه يوفنتوس.

يختلف فيورنتينا عن أولمبياكوس أنه أي ليس متحولا من الدوري الأوروبي، وبدأ مسيرته في دوري المؤتمر الأوروبي من دور تحديد المتأهل للمجموعات، وتخطى فريق رابيد فيينا النمساوي.

مشوار فيورنتينا حتى النهائي

وفي دور المجموعات تصدر المجموعة السادسة دون أن يتكبد خسارة واحدة بـ12 نقطة حصدها من 3 انتصارات بواقع انتصارين على فريق تشكوكاريتشكي الصربي، وانتصار واحد على فريق جينك البلجيكي، و3 تعادلات جميعها بنتيجة إيجابية بواقع تعادلين مع فيريننتسفاروشي، وتعادل مع جينك.

وفي دور ثمن النهائي أقصى فريق ماكابي حيفا – الكيان الصهيوني، وفي دور ربع النهائي نادي فيكتوريا بلزن التشيكي، وفي دور الأربعة نادي كلوب بروج البلجيكي.

إذن مثلما يبحت أولمبياكوس عن أول ألقابه القارية، فإن فيورنتينا يريد لقبه القاري الثاني بعد غياب طويل جدا عن الألقاب القارية.

الملاحظة أن شمس الأندية الإيطالية لم تغب ابدا عن المباريات النهائية في المواسم الثلاثة، ففي الموسم الأول 2021 – 2022 كان فريق إيه إس روما حاضرا، ونجح في التتويج باللقب، وفي الموسم السابق كان فيورنتينا متواجدا لكنه فقد اللقب، وفي الموسم الجاري يظهر فيورنتينا لثاني مرة.

إذن فيورنتينا هو فرصة الأندية الإيطالية أن تكون الأكثر تتويجا بلقبين.