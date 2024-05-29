الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلماني: زيارة الرئيس السيسي للصين تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر

النائب كريم طلعت
النائب كريم طلعت السادات

قال النائب كريم طلعت السادات، عضو مجلس النواب، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الصين، والمشاركة في المنتدى العربي الصيني، فرصة لتعزيز التعاون الثنائي المشترك في مختلف المجالات وتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا فضلا عن مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر.

تعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا

وأشار "السادات"، في تصريحات اليوم الأربعاء، إلى أنه في الفترة الأخيرة، شهد التعاون بين الصين والعالم العربي تطورًا ملحوظًا على جميع الأصعدة، السياسية والاقتصادية والتكنولوجية، وتأتي زيارة الرئيس السيسي إلى الصين والمشاركة في المنتدى العربي الصيني كفرصة لتعزيز هذا التعاون، خاصة في مجال التكنولوجيا والابتكار.

ولفت إلى أهمية زيارة الرئيس السيسي للصين تعد فرصة لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وتوسيع نطاق التعاون في المجالات الحيوية، ومنها التكنولوجيا، بالإضافة إلى بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتدريب الكوادر الفنية.

وأوضح أن زيارة الرئيس السيسي للصين تستهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين على المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية، فضلا عن التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في مقدمتها الحرب على غزة مع تزايد وتيرة العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، أيضًا استكشاف فرص التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وتوقيع اتفاقيات جديدة في مجالات البنية التحتية والتكنولوجيا والصناعة، موضحًا أن مشاركة الرئيس في أعمال المنتدى العربي-الصيني ستعمل على تعزيز التعاون بين الجانبين العربي والصيني.

ونوه بأن الرئيس سيلتقي برؤساء عدد من كبرى الشركات الصينية العاملة في مجالات متعددة، حيث ستتم مناقشة فرص جذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، في ضوء توجه الدولة لتعزيز آليات توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، من خلال التعاون مع القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي المباشر، موضحا أن زيارة ستتضمن أيضًا حضور الرئيس السيسي الجلسة الافتتاحية للاجتماع الوزاري العاشر لمنتدى التعاون العربي الصيني الذي يعقد يوم ٣٠ مايو الجاري، بمشاركة الرئيس الصيني وعدد من القادة العرب، والذي من المقرر أن يناقش مختلف أوجه العلاقات العربية الصينية وسبل تعزيزها.

الرئيس السيسي الشراكة الاستراتيجية مصر والصين تعزيز التعاون القضايا الإقليمية المنتدى العربي الصيني توطين الصناعة

مواد متعلقة

المؤتمر: الحوار الوطني قادر على الخروج بتوصيات لتحسين الأوضاع الاقتصادية

برلمانى: إدراج موضوعات الأمن القومى والسياسة الخارجية على الحوار الوطنى "خطوة مهمة"

قيادى بـ"العدل": مجزرة رفح الفلسطينية جريمة حرب لا تسقط بالتقادم

حزب "المصريين": مصر ستواصل دورها في فضح الممارسات الإجرامية الإسرائيلية في غزة

"الحركة الوطنية": موقف مصر فى دعم القضية الفلسطينية ثابت وتاريخى

المؤتمر: الشعب المصري لن يتوقف عن دعم القيادة السياسية المصرية في جميع قراراتها

حزب "المصريين" عن افتتاح مشروعات جنوب الوادى: الرئيس حريص على تحقيق الأمن الغذائى

"مصر أكتوبر": مجال الزراعة شهد نهضة كبيرة فى عهد الرئيس السيسى

الأكثر قراءة

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدراك ويب" ؟

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

محطة تل أبيب

المزيد

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة