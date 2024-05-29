الإهمال الطبى يقود طبيبًا للحبس سنة فى الإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية الطبيب "ر.ع.ع" بالحبس سنة واحدة، عما نسب إليه بالإهمال الطبي وتغريمه مبلغا ماليا قدره مائتي ألف جنيه وغلق العيادة محل الواقعة ونزع اللوحات واللافتات الخاصة ومصادرة الأشياء المعلقة بالمهنة وذلك في التهمة الثانية.

تعود أحداث القضية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد ببلاغ من أسرة المجني عليه ضد المتهم بالإهمال الطبي، مما أدى إلى وفاة المجني عليه.

كما كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول، عن أنه حال توجه المدعوة "ع.م.ط"، ربة منزل، إلى أحد المستشفيات لعلاج شقيقها المجني عليه "ع.م.ط" بعد إصابته بجرح في الذراع اليسرى وتوقيع الكشف الطبي عليه، وتم توقيع الكشف الطبي من قبل المتهم "ر.ع.ع"، طبيب، وتقابلت مع أحد الأطباء الذي قرر لها بنقل شقيقها المجني عليه إلى عيادة المتهم والكائنة في محيط المستشفى لمداركته بالعلاج.

وتوجهت برفقة شقيقها المجني عليه إلى عيادة المتهم لتلقي الرعاية الطبية، ورفض أن يتعامل مع شقيقها دون الحصول على مقدم أجر، فأعطته وعدًا بإحضار أتعابه وتعامل حينها مع الحالة بداخل عيادته الخاصة وعقب انتهائه توقف النزيف الدموي للمجني عليه أوصاها بإعطائه بعض العقاقير الطبية والمضادات الحيوية، واصطحابه إلى المسكن لإجراء تلك الجراحة، وفي اليوم التالي لإجراء الجراحة تعرض المجني عليه لارتفاع في درجات الحرارة، فتواصلت مع المتهم وأطلعته على الأمر الذي قرر لها إعطاءه بعض الأدوية خافضة للحرارة، واستمرت حالته على هذا المنوال حتى وافته المنية مساء متأثرا بإصابته التي أودت بحياته، وتحرر محضر وأسندت إلى المتهم الإهمال الطبي في علاج المجني عليه، والذي ساهم في وفاته.