الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

انطلاق مبادرة مراجعات "تقدر لطلاب الثانوية العامة" في البحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت صباح اليوم الأربعاء 29 مايو، مبادرة مراجعة ''تقدر في ١٠ أيام" والتي تتم تحت رعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والمنفذة من خلال مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة بقيادة يوسف الديب، وبالتعاون مع مؤسسة حياه كريمة والوحدات المحلية لمدن ومراكز "دمنهور، أبو حمص، حوش عيسى، كفر الدوار، رشيد، أبو المطامير، ايتاي البارود، كوم حمادة".

المحاضرات والمراجعات النهائية في مختلف المواد:
 

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، أن مبادرة ''تقدر في ١٠ أيام" تستهدف طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، بتكثيف المحاضرات والمراجعات النهائية للعام الدراسي الحالي 2024، والمقدمة على يد نخبة من خبراء المعلمين بالمجان وذلك على النحو التالي: يوم 5/29 مادة الديناميكا من الساعة 10صباحًا وحتى الساعة 12 ظهرًا.

 

 5/30 مادة الجبر والهندسة الفراغية من الساعة 10صباحًا حتى الساعة 12ظهرًا ومادة الأحياء من الساعة 1حتى الساعة 4 عصرا، والجمعة 5/31 مادة الاستاتيكا من الساعة 10صباحا حتى الساعة 12ظهرًا.

 

اللغة الألمانية يوم 6/1 من الساعة 10صباحًا حتى الساعة 12ظهرًا ومن الساعة 1 حتى الساعة 3 مادة التفاضل والتكامل، ومادة الجغرافيا يوم 6/2 من الساعة 10صباحًا حتى الساعة 1 ظهرًا واللغة الفرنسية من الساعة 2 حتى الساعة 4 عصرًا. 

 

مبادرة مراجعة ''تقدر في ١٠ أيام"  بالبحيرة:
 

ومادة الكيمياء يوم 6/3 من الساعة 10صباحًا حتى الساعة 1 ظهرا ومادة الفلسفة والمنطق من الساعة 2 ظهرا حتى الساعة 4 عصرا،  مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية يوم 6/4 من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 1ظهرًا والفلسفة وعلم النفس من الساعة 2 ظهرا وحتى الساعة 4 عصرا، ومادة الفيزياء يوم 6/5 من الساعة 10 حتى الساعة 1ظهرا، ويوم 6/6 مادة التاريخ من 10صباحا حتى 1 واللغة الانجليزية من الساعة 2 حتى 4 عصرا، ومادة الاقتصاد والإحصاء يوم 6/7 من الساعة 10صباحًا وحتى الساعة 1 واللغة العربية من الساعة 2 حتى الساعة 4 عصرا.

 

وسيتم تنفيذ المحاضرات والمراجعات النهائية في مختلف المواد بجميع الإدارات التعليمية، على يد نخبة من الخبراء والمعلمين.

مبادرة تقدر الثانوية العامة محافظة البحيرة يوسف الديب تعليم البحيرة

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