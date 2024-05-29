الرئيس السيسي ونظيره الصيني يشهدان مراسم توقيع على عدد من الاتفاقيات

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصيني شي جين بينغ مراسم توقيع على عدد من الاتفاقيات ومذاكرات التعاون المشترك ف العديد من المجالات.

ومن المقرر أن تتناول القمة، أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، واستعراض تكامل المبادرة الصينية الحزام والطريق مع جهود مصر التنموية، خاصة تلك المتعلقة بتنمية محور قناة السويس وكذا تطوير البنية الأساسية بالدولة، لا سيما في مجالات الطرق والموانئ البحرية والطاقة، فضلًا عن التطلع لتعزيز التدفقات السياحية الصينية إلى مصر وتشجيع الشركات الصينية على تعظيم استثماراتها في مصر، لا سيما في مجالات توطين التصنيع المشترك ونقل التكنولوجيا الصينية، خاصةً في إطار ما تحظى به الشركات الصينية من دعم من قبل الحكومة المصرية.

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