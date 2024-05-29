الأربعاء 29 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير خارجية النرويج: نعمل على حل الدولتين وفخور بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

إسبن بارث إيدي
إسبن بارث إيدي

قال إسبن بارث إيدي، وزير خارجية النرويج، إن النرويج تعمل على حل الدولتين ودعمًا لهذا الحل جاءت كل الخطوات جنبًا إلى جنب مع كل الإجراءات الأخرى.

وأضاف وزير خارجية النرويج، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه على مدار أعوام كنا نعتقد أنه من خلال النقاشات يمكن الوصول إلى الحلول السلمية ورأينا أن هناك دعمًا كبيرًا لهذه الإجراءات في دولة النرويج وتعاونا مع الدول العربية منها مصر الذين دعمونا في هذا السياق لذلك اتخذنا هذه المبادرة المهمة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني ودعم السلطة الفلسطينية.

وأوضح، أن أيرلندا اتخذت نفس الخطوة وأشعر بالفخر بهذه الخطوة ومازال أمامنا طريقًا طويلًا من أجل الوصول إلى الحلول السلمية.

القاهرة الإخبارية النرويج حل الدولتين السلطة الفلسطينية بالدولة الفلسطينية الإعتراف ايرلندا

مواد متعلقة

الصحة الفلسطينية: الاحتلال تعمد تصفية القطاع الصحى فى رفح والشمال

ناصر القدوة: هناك مجموعة من الدول على وشك أن تعترف بالدولة الفلسطينية

دبلوماسى سابق: اعتراف 3 دول أوروبية يخلق مسئوليات سياسية جديدة تجاه فلسطين

الرصيف الأمريكى العائم.. هل ينقذ غزة من المجاعة؟

الدفاع المدنى الفلسطينى: أعداد ضحايا مجزرة الاحتلال برفح مرشحة للزيادة

إعلام فلسطينى: غارة جديدة لطيران الاحتلال استهدفت محيط تل زعرب غرب رفح

البنتاجون: نحث إسرائيل على تجنب إلحاق أى ضرر بالمدنيين الأبرياء فى غزة

إعلام إسرائيلى: هناك إمكانية لإجراء مفاوضات على إنهاء الحرب بغزة

الأكثر قراءة

300 فيديو جنسي بجودة عالية على هاتف "سفاح التجمع".. هل يتربح من "الدراك ويب" ؟

بعد أن فضحها فى التحقيقات.. أول صورة لـ"سفاح التجمع" مع طليقته

سعر الفراخ البيضاء والبيض اليوم الأربعاء 29-5-2024 فى بورصة الدواجن

نتيجة تانية ثانوي 2024| نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني بالاسم فقط

نتيجة أولى ثانوي 2024| نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

«السيرة سيرتنا».. فرجة مسرحية مدججة بالأسئلة

منى رجب

رسائل الرئيس ترد الاعتبار للصحافة والإعلام

ماجد حبته

زيارة ثامنة للصين

حسام محفوظ

«مصر 2030» المستقبل بين يديك لمعرفة توجهات الدولة المقبلة

جلال حمام

تل أبيب لا تثق إلا فى القاهرة.. وسيطًا

حسين دعسة

دائرة الكابنيت الإسرائيلى تتوسّع جنوبًا.. حزب الله ينتظر المواجهة

ماجد حبته

محرقة إسرائيلية جديدة

إبراهيم داود

المسألة المصرية على أصولها

صور

مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة تاريخ الفنانين بالذكاء الاصطناعي

مباراة فوز الزمالك على الاتحاد

فوز الجزائر بالمركز الثالث في بطولة كرة القدم للساق الواحد

محطة تل أبيب

المزيد

صور مسربة.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل المدنيين الفلسطينيين فى غزة داخل أقفاص حديدية

الظهور الأول لدبابات الاحتلال وسط مدينة رفح الفلسطينية.. شهود عيان يروون التفاصيل

مقترح إسرائيلى جديد خلال مفاوضات وقف الحرب فى غزة