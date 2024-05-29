وزير خارجية النرويج: نعمل على حل الدولتين وفخور بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال إسبن بارث إيدي، وزير خارجية النرويج، إن النرويج تعمل على حل الدولتين ودعمًا لهذا الحل جاءت كل الخطوات جنبًا إلى جنب مع كل الإجراءات الأخرى.

وأضاف وزير خارجية النرويج، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه على مدار أعوام كنا نعتقد أنه من خلال النقاشات يمكن الوصول إلى الحلول السلمية ورأينا أن هناك دعمًا كبيرًا لهذه الإجراءات في دولة النرويج وتعاونا مع الدول العربية منها مصر الذين دعمونا في هذا السياق لذلك اتخذنا هذه المبادرة المهمة من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني ودعم السلطة الفلسطينية.

وأوضح، أن أيرلندا اتخذت نفس الخطوة وأشعر بالفخر بهذه الخطوة ومازال أمامنا طريقًا طويلًا من أجل الوصول إلى الحلول السلمية.