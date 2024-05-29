تحرير 173 مخالفة للمحال المخالفة لترشيد استهلاك الكهرباء

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، عن تحرير 173 مخالفة للمحال التي لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

قالت الداخلية: “تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 170 محلًا لم تلتزم بقرار الإغلاق الصادر عن مجلس الوزراء في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، شملت المخالفات عدم إغلاق المحلات في الوقت المحدد، واستمرار تشغيل الإنارة الداخلية والخارجية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين”.

جرى تحرير محاضر المخالفات وعرضها على النيابة العامة.

تأتي هذه العملية في إطار جهود وزارة الداخلية لتنفيذ قرارات الحكومة الرامية إلى ترشيد استهلاك الكهرباء، وتُساهم هذه الجهود في الحفاظ على موارد الطاقة الكهربائية وتخفيف الأعباء على المواطنين والدولة.