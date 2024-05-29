محافظ المنوفية يوجه التدخل السريع برفع مخلفات الهدم فى كفر المنشى

التقى اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بمكتبه بالديوان العام، اليوم الأربعاء، عددًا من المواطنين من أبناء المحافظة للتعرف على شكاواهم وتلبية مطالبهم، استمرارًا لسلسلة اللقاءات اليومية.

استمع المحافظ إلى طلبات عدد من أهالي قرية كفر زين الدين التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا يلتمسون إنشاء مكتب بريد بالقرية لخدمة الأهالي، وقد وجه المحافظ إدارة المجالس بدراسة مطلبهم والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

كما كلف المحافظ رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا بدراسة طلب أهالي القرية بشأن تغطية ترعة أشليم، مشيرًا إلى أنه لا مانع من إدراجها ضمن خطة "حياة كريمة" للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بدراسة طلب أهالي القرية بشأن عمل توسعات بمدرسة كفر زين الدين الابتدائية من خلال إعادة بناء الجناح القديم، وذلك للحد من الكثافة الطلابية وخدمة الطلاب والعرض عليه لاتخاذ اللازم.

فيما كلف محافظ المنوفية مدير وحدة التدخل السريع بسرعة رفع مخلفات الهدم وتراكمات القمامة وتحسين مستوى النظافة العامة بمنطقة ترعة خليج المنشي المغطاة التابعة لقرية كفر المنشي وذلك حفاظًا على صحة المواطنين واستجابة لمطلب الأهالي.

كما تضمن اللقاء شكوى مواطن بناحية تلا يتضرر من تعدى أحد المواطنين على الشارع بالمخالفة للقانون، وقد أحال المحافظ شكواه إلى إدارة التخطيط العمرانى للدراسة والعرض عليه لاتخاذ اللازم، وأمر المحافظ بصرف مساعدة مالية ولحوم ومواد غذائية لإحدى الحالات الإنسانية بناحية بركة السبع مراعاة لظروفها الاجتماعية والمعيشية الصعبة.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتقديم الدعم للأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من أبناء المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.