وزير خارجية النرويج: مصر دعمتنا فى قرارنا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

قال إسبن بارث إيدي، وزير خارجية النرويج، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة في طريق طويل لتعزيز السلم والأمن بالمنطقة، مؤكدًا أن مصر وعددا من الدول العربية دعمتنا في قرارنا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف وزير خارجية النرويج، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن النرويج كانت تتطلع على مدار عقود للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مثمنًا الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية ووقف المعاناة الإنسانية بقطاع غزة.

وأوضح، أن علاقات النرويج مع السلطة الفلسطينية تقوم على الأسس القانونية ونعمل على دعم التعاون المشترك، مشيرًا إلى أن بلاده تتخذ الإجراءات اللازمة لاستعادة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنهاء المعاناة الإنسانية بغزة والضفة الغربية.

وأعلن وزير خارجية النرويج، أن بلاده تدعم تعزيز العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة والمنظمات الأممية الأخرى، بجانب دعمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، داعيًا الدول المانحة للاستمرار في تمويل الوكالة.