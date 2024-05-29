الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير خارجية النرويج: مصر دعمتنا فى قرارنا الاعتراف بالدولة الفلسطينية

إسبن بارث إيدي
إسبن بارث إيدي

قال إسبن بارث إيدي، وزير خارجية النرويج، إن الاعتراف بالدولة الفلسطينية خطوة مهمة في طريق طويل لتعزيز السلم والأمن بالمنطقة، مؤكدًا أن مصر وعددا من الدول العربية دعمتنا في قرارنا الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

وأضاف وزير خارجية النرويج، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن النرويج كانت تتطلع على مدار عقود للاعتراف بالدولة الفلسطينية، مثمنًا الجهود المصرية في دعم القضية الفلسطينية ووقف المعاناة الإنسانية بقطاع غزة.

وأوضح، أن علاقات النرويج مع السلطة الفلسطينية تقوم على الأسس القانونية ونعمل على دعم التعاون المشترك، مشيرًا إلى أن بلاده تتخذ الإجراءات اللازمة لاستعادة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإنهاء المعاناة الإنسانية بغزة والضفة الغربية.

وأعلن وزير خارجية النرويج، أن بلاده تدعم تعزيز العضوية الكاملة لفلسطين بالأمم المتحدة والمنظمات الأممية الأخرى، بجانب دعمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، داعيًا الدول المانحة للاستمرار في تمويل الوكالة.

القاهرة الإخبارية النرويج الدولة الفلسطينية الإعتراف مصر القضية الفلسطينية قطاع غزة

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