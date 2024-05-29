الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اعترافات مثيرة لـ سفاح التجمع حول ضحاياه.. ماذا قال؟

سفاح التجمع
سفاح التجمع

شهدت الآونة الأخيرة حالة من القلق والرعب بمحيط القاهرة الجديدة  بعد ضبط المتهم بقتل الفتيات والتخلص من جثمانهن في الصحراء  والمعروف  إعلاميا بـ سفاح التجمع ، حيث  كشف التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، عن تفاصيل جرائم سفاح التجمع وأقواله.

اعترافات سفاح التجمع الخامس

 حيث أقر “سفاح التجمع الخامس” بتفاصيل دقيقة عن جرائمه تجاه الفتيات التى كان يصطحبهن لمنزله، فاعترف بأنه اعتاد التعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيًا، وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه المحمول.

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النيابة: "سفاح التجمع" كان يعاشر ضحاياه من الفتيات قبل قتلهن

 كما أقر سفاح التجمع أمام النيابة العامة  بإرتكابه واقعة قتل المجني عليها التي عثر عليها بطريق ٣٠ يونيو بدائرة محافظة بورسعيد والتي أيدها فحص وتفريغ النيابة العامة للهاتفيْن؛ حيث أسفر ذلك عن وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثمان المجني عليها.

 كما اعتراف “ سفاح التجمع ” بالتخلص من سيدة  بطريق الإسماعيلية بعد قتلها في منزله وإلقائها جانب الطريق.

أول جرائم سفاح التجمع الخامس

وأقر “ سفاح التجمع الخامس” بأن أول  جريمة قتل نفذها المتهم  كانت العام  الماضى حيث عثر على بقايا جثة سيدة  تتشابه مع الواقعتين السابقتين معهما، حيث ثبت بتقرير الطب الشرعي؛ العثور بأحشاء المجني عليها في تلك الواقعة على ذات العقار الطبي الذي يستخدمه المتهم حال معاشرته للمجني عليهن والذي ضبطته النيابة العامة بمسكنه، وأقر سفاح التجمع بارتكابه لواقعة قتل المجني عليها الثالثة.

ووجهت له  النيابة العامة تهم قتل 3 سيدات بعد استدراجهن إلى مسكنه، وتعاطى المواد المخدرة معهن، وتصويرهن ثم قتلهن والتخلص من جثثهن من مكان الجريمة إلى مكان العثور على الجثث بالطرق السريعة اتجاه الإسماعيلية والتجمع.

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