الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس جهاز ٦ أكتوبر يتابع سير العمل بمحطة مياه الشرب وتوسعاتها بطاقة تصميمة مليون و600 ألف م3/يوم

رئيس جهاز ٦ أكتوبر
رئيس جهاز ٦ أكتوبر

 

 


تابع المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، خلال جولة تفقدية، سير العمل بمحطة تنقية مياه الشرب وتوسعاتها بطاقة تصميمة مليون و٦٠٠ ألف م٣/ يوم، وذلك بهدف الوقوف على حالة العمل، وانتظام عملية التشغيل، بالتزامن مع قرب دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة،  وزيادة معدلات الاستهلاك من المياه.

وأوضح المهندس عادل النجار، أن محطة تنقية مياه الشرب الجديدة مقسمة إلى 4 مراحل، كل مرحلة بطاقة إجمالية ٤٠٠ ألف م3 يوميًا، حيث تعمل المرحلة الأولى بكامل طاقتها، وجارٍ تنفيذ المرحلة الثانية، بينما تعمل المرحلة الثالثة حاليًا بنصف طاقتها " ٢٠٠ ألف م3"، وجارٍ استكمال دخول باقى الطاقة الإجمالية للمرحلة الثالثة لتصبح ٤٠٠ ألف م٣/يوم، وذلك مع بداية فصل الصيف لتوفير احتياجات السكان من المياه.

وأوضح مسئولو المشروع أن المرحلة الأولى من المحطة تعمل بنظام المروقات التي تحقق الوصول إلى أفضل جودة منتجة، بينما تعمل المرحلة الثالثة بأفضل نظام للتحكم فى جودة المياه المنتجة من خلال معامل محطات المياه بجانب مراقبة الشبكة الخارجية.

وخلال الجولة، أكد رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر، ضرورة تشغيل وإدارة وصيانة محطات مياه الشرب ومآخذها وروافعها على أعلى مستوى، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية، للحفاظ على مكونات المحطات، وإطالة عمرها، وكذا التأكيد على الاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام فى كل المحطات، موجهًا بالاستعانة والاستفادة من الشركات المتخصصة في مجال إدارة وصيانة محطات مياه الشرب والمآخذ والروافع الخاصة بها.

 

رئيس جهاز الشروق يتفقد منطقة الرابية المضافة للمدينة ويلتقى حائزى الأراضى

 

تفقد المهندس محمد السيد عبدالمقصود، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، منطقة الرابية المضافة للمدينة لمتابعة سير العمل بالمنطقة، وتذليل أي عقبات، وذلك عقب أيام من توليه رئاسة الجهاز، يرافقه مسئولو الجهاز.

وخلال الجولة، التقى رئيس الجهاز بمجموعة من حائزى الأراضى، الذين قاموًا بعرض مجموعة من الطلبات، حيث أكد رئيس الجهاز، تسخير كل الإمكانيات اللازمة لملف تقنين الأراضى لخروجه إلى النور فى المستقبل القريب، وطمأن حائزي الأراضي على استمرار السير قدمًا نحو تحقيق أهداف التنمية بمناطق الامتداد.

واستكمل رئيس الجهاز، الجولة بالمرور على الأعمال الجارية لتنفيذ خط مياه الشرب الرئيسى قطر 710مم، موجهًا بسرعة التنفيذ على الوجه الأمثل.

وفى سياق آخر، أعلن المهندس محمد السيد عبدالمقصود، البدء في زراعة وتجميل الجزيرة الفاصلة بين الحى التاسع والمنطقة الترفيهية، موضحًا أنه جارٍ رفع المخلفات وتسوية الأحواض وتم توريد وزراعة الزهور بالجزيرة من ناحية حارة الخدمة بالمحور الغربى.

 

 

 

 

 

 

 

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