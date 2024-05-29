الأربعاء 29 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"الإحصاء": 23.2% انخفاضًا فى عجز الميزان التجارى خلال مارس 2024

الصادرات المصرية
الصادرات المصرية

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع قيمة العجز في الميزان التجاري إلى حدود 2.37 مليار دولار خلال شهر مارس 2024، مقابل 3.09 مليـار دولار لنفس الشهر مـن العام السابق بنسبة انخفاض قدرها 23.2%، وذلك وفق مؤشرات النشــرة الشهريــة لبيانات التجـارة الخارجية مارس 2024.

تراجع الصادرات المصرية

انخفضت قيمـة الصادرات بنسبـة 10.9% حيـث بلغـ 3.57 مليـار دولار خلال شهـر مارس 2024 مقابـل 4.0 مليار دولار لنفس الشهر مـن العام السابـق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمـة صــادرات بعض السـلع وأهمها: «لدائن باشكالها الاوليه بنسبة 6.7%، أسمدة بنسبة 57.4%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبة 1.1%، البترول الخام بنسبه 49.9%).

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر مارس 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهـا (منتجات بترول بنسبه 130.3%، فواكه طازجه بنسبة 7.2%، ملابس جاهزة بنسبة 14.2%، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 26.8%).

انخفاض قيمة الواردات 

انخفضت قيمة الواردات بنسبة 16.2%، حيث بلغت 5.94 مليار دولار خـلال شهــر مارس 2024 مقابــل 7.09 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق ويرجـــع ذلـك إلــى انخفاض قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: (أدوية ومحضرات صيدله بنسبه 25.6%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبـــة 31.8%، لدائن باشكالها الأولية بنسبـة 31.0%، ذرة بنسبة 15.0%).

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مارس 2024 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابـق وأهمها: (منتجات البترول بنسبة 44.5%، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 17.7%، قمح بنسبـة 15.8%، غاز طبيعى بنسبة 12.4%).

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