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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

29 يونيو.. الحكم على 5 متهمين بخطف شاب في التجمع

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس،اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 5 متهمين بخطف شاب إثر خلافات مالية بينهم في منطقة التجمع الأول، إلى جلسة 29 يونيو للحكم.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل وسامح عبدالغنى العنتبلي، وشريف سامي وأمانة سر وائل فراج.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية 2674 لسنة 2023 جنايات التجمع الأول، المقيدة برقم 157 لسنه 2023 القاهرة الجديدة، بقيام المتهمين «أحمد.ص»«أحمد.ع»، «محمود.ع»، «مصطفي.أ»، «أسماعيل.ب»، بخطف شاب «محمد.م»، بالإكراه إثر خلافات مالية بينه وبين المتهم الثاني إلا أنه استدعى باقي المتهمين وتعدوا عليه بالضرب واقتادوه عنوه مصطحبين إياه بسيارة إلى مخزن بالتوقيع على عدد مستندات لديون مختلفة وعلى عقد بيع سيارته، أجبروه يوقع على إيصالات أمانة وعلى الفور تم القبض عليه، وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

محكمة جنايات القاهرة التجمع الخامس محاكمة لـ 5 متهمين خلافات مالية منطقة التجمع

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