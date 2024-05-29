بني سويف تناقش آليات تعزيز وتنمية الموارد المالية بالمراكز التكنولوجية

اجتمع بلال حبش، نائب محافظ بني سويف، باللجنة المعنية ببحث آليات تنمية الموارد المالية للدولة من خلال الرسوم على الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية، في ضوء الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية الخاص بتحقيق التنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي وما يستلزمه من توفير الموارد التمويلية اللازمة لتنفيذ برنامج الموازنة العامة للدولة.

ناقش الاجتماع الخطوات الإجرائية من النواحي الفنية والمالية لإضافة رسم تنمية المحررات على البرنامج الإليكتروني المُطبق بالمراكز التكنولوجية،وذلك من خلال إدراج بند /رسم التنمية على المحررات الرسمية ضمن البنود المُدرجة على النظام المُطبق بالمراكز التكنولوجية، حتى يتسنى لمسؤولى المالية والوحدات الحسابية بالجهات الحكومية إثبات القيمة المحصلة وتحديد الوعاء الذي يتم على أساسه احتسابها وكيفية التحصيل والسداد.

حضر الاجتماع: عمرو محمد مدير الشؤون المالية، محمد سيد مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية، داليا فيض المشرف على المراكز التكنولوجية مدير البوابة الإليكترونية بديوان عام المحافظة.

وفي سياق آخر، قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إنه جرى إعداد خريطة لتمركز زراعة وتصنيع النباتات الطبية والعطرية على مستوى المحافظة، بهدف اتاحة المعلومات الدقيقة عن القطاع ولتحديد متطلبات كل موقع وامكانية الترويج للفرص الاستثمارية الواعدة، والتي نفذتها الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، ضمن الجهود المتواصلة للمحافظة للنهوض بالقطاع، وفي إطار الاستراتيجية الاقتصادية المحلية العامة الذي يمثل قطاع النباتات الطبية أحد القطاعات الواعدة والمستهدفة، لا سيما مع مع الميزات النسبية التي تمتلكها المحافظة في هذا المجال، واهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالقطاع الذي يجلب العملة الأجنبية فضلا عن فرص العمل وامكانية تحقيق سلسلة من القيمة المضافة.

أشار المحافظ إلى أن بني سويف تمثل من 45 إلى 65% من إجمالي صادرات مصر من النباتات الطبية والعطرية، وأنه يتم حاليًا تنفيذ خطوات جادة للبدء في إقامة مدينة زراعية صناعية على مساحة 147 فدانًا، والتي حصلت على موافقة القيادة السياسية وتدعم الحكومة خروجها إلى حيز التنفيذ، فضلا عن المقومات التي تتمتع بها حاليًا محافظة بني سويف، وجعلتها قبلة للاستثمار، حيث تمتلك شبكة طرق نوعية تربط المحافظة ببعضها وتفتح لها آفاقًا نحو الموانئ، وكذا التكامل مع المحافظات المجاورة، بجانب المشروعات القومية الأخرى في الطاقة والإنتاج والصناعة، وتواجد كبريات المصانع والشركات العالمية على أرض بني سويف وغيرها من المقومات التي أصبحت موردًا استثماريًا واعدًا.